MEDAŞ Sanat Galerisinde öğrencilerden karma resim sergisi

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MEDAŞ Sanat Galerisinde Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi öğrencilerinin yaptığı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

MEDAŞ Sanat Galerisi resim sergisine ev sahipliği yaptı. KTO Karatay Üniversitesi Resim Bölümünden 28 öğrencinin yaptığı ve figür ağırlıklı yağlı boyadan oluşan resim sergisinin açılışı yapıldı. Mevlana figürlerinin de yer aldığı ve öğrencilerin ilk profesyonel sergisi olan eserler yoğun ilgi gördü.

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