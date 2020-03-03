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(Görüntülü) Triger kayışı davasını, CD aydınlatacak 

DHA

KONYA'da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla, tutuklu yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen oto tamir ustası Fatih S. (33) ikinci kez hakim karşısına çıktı.  M.A.'nın avukatı, içinde sanığın suçunu itiraf ettiğine dair ses kaydı bulunduğunu öne sürdüğü CD?yi mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme de CD'ye bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.

(Görüntülü) Triger kayışı davasını, CD aydınlatacak 

KONYA'da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı gerekçesiyle çırağı M.A.'yı (16) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla, tutuklu yargılanmaya başlandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen oto tamir ustası Fatih S. (33) ikinci kez hakim karşısına çıktı.  M.A.'nın avukatı, içinde sanığın suçunu itiraf ettiğine dair ses kaydı bulunduğunu öne sürdüğü CD?yi mahkemeye delil olarak sundu. Mahkeme de CD'ye bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi.
Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., tavsiye üzerine geçen yıl temmuz ayında Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih S.'nin iş yerinde çırak olarak işe başladı. M.A., 7 Temmuz günü tamir aletlerinden birini yere düşürdü. İddiaya göre Fatih S., 'Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun' diyerek, M.A.'yı triger kayışıyla dövdü. Bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden aile, Özalkent Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Fatih S. gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyerek, çırağın kendisine iftira attığını ileri süren Fatih S., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI
Ailenin avukatı ise Fatih S.'nin serbest bırakılmasına, M.A.'nın psikolojisinin şiddet nedeniyle bozulduğu gerekçesiyle itiraz etti. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde bacakları ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca M.A., savcılık kararıyla psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. Fatih S.'nin kendisine triger kayışıyla 30 veya 40 defa vurduğunu anlatan M.A., gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü, uyku problemi yaşadığını, uyuduğunda da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığını ifade etti. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedaviye alındı. Fatih S., geçen eylül ayında ikinci kez gözaltına alınıp, 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.
'İKİ TOKAT ATTIM'
Konya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçundan 19.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih S., geçen kasım ayında görülen ilk duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek, sadece iki tokat attığını savundu. Fatih S. savunması alındıktan sonra, 'üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldığı süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, karartılma ihtimali bulunmaması' gerekçeleriyle tahliye edildi. 
İTİRAZLAR REDDEDİLDİ
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti. Ancak mahkeme itirazı reddetti. Davanın ikinci duruşmasında bu kez tutuksuz olarak hakim karşısına çıkan Fatih S., 2 kez tokat attığını, başka bir şey yapmadığını ileri sürdü.
İTİRAF VİDEOSU ÇÖZÜLECEK
Duruşmada, M.A.'nın avukatı, tutuklanmasını talep ettiği Fatih S.'nin olayı itiraf ettiğine dair ses kaydının bulunduğunu öne sürdüğü CD'yi delil olarak mahkemeye sundu. Mahkeme, CD'yi, çözümlenmesi için bilirkişiye gönderdi. Sanığının tutuklanma talebini reddeden mahkeme, duruşmayı erteledi.DHA-Genel Türkiye-Konya
2020-03-03 12:33:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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