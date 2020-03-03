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Meram’a 1. sınıf atık getirme merkezi kuruldu

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafnıdan ilçeye, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Sınıf Atık Getirme Merkezi kazandırıldı.

Meram’a 1. sınıf atık getirme merkezi kuruldu

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi tarafnıdan ilçeye, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına Sınıf Atık Getirme Merkezi kazandırıldı.
Meram Belediyesi, çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına başlattığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni tamamladı. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak adına geri dönüşüm konusunda örnek çalışmalara imza atan Meram Belediyesi, her yıl binlerce ton atığı ekonomiye yeniden kazandırmak adına kurduğu 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının kabulünden sonra hizmetlerine başlayacak.

1. sınıf atık getirme merkezinde 13 farklı sınıfta atık depolanacak
Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Meram’ın 69 mahallesinde her gün dur durak dinlemeden yoğun bir çalışma sergilediğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, daha temiz bir Meram için, çöp toplanmasından yoğun caddelerin, yaya kaldırımlarının ve meydanların süpürge ile temizlenmesine kadar birçok işlemi kesintisiz sürdürdüklerini ifade etti. Tüm bunların yanında ‘Geri Dönüşüm’ çalışmalarının da kendileri için en önemli konu başlıklarından biri olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, “Çevre kirliliği tüm dünyada giderek büyüyen, büyüdükçe içinden çıkılamaz bir hal alan ve bu hal sebebiyle geleceğimizi tehdit eden bir mesele. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en güzel çalışma ise geri dönüşüm çalışmaları. Biz de bu noktada önemli bir çalışmanın altına imza atıyor ve tüm dünyada giderek büyük bir çevre sorunu haline gelen ambalaj atıkları, elektronik atıklar, tekstil atıkları, lastik, akü gibi atıklar başta olmak üzere 13 farklı sınıfta atıkların depolanması için 1. Sınıf Atık Getirme Merkezini hayata geçiriyoruz. Meram’a hayırlı olsun”

“İnsanımıza, geri dönüşümün geleceğe ve çevreye katkılarını anlatıyoruz”
Belediye olarak gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Mustafa Kavuş, “Çevre çalışmalarını ve bilincini önemseyerek geri dönüşüm çalışmalarına fazlasıyla önem veriyoruz. ‘Sıfır atık’ hedefine ulaşabilmek amacıyla ilçe genelinde bulunan tüm okullara bin 200 yeni Geri Dönüşüm Kutusu bırakıldı. Bu çalışmamızı Meram’da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayacak şekilde genişlettik. Geri dönüşümde en önemli faaliyet bu noktada insanımızı, geri dönüşümün çevreye, geleceğe ve ekonomimize katkısı noktasında bilinçlendirebilmek. Bunun içinde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla, Meram’da bulunan 13 okulda 3 bin 270 öğrenciye ve 9 ayrı bölgede 8 bin 840 haneye geri dönüşüm eğitimleri verildi. Diğer taraftan öğrencilerin, geri dönüşüm tesisine götürülerek bilinçlenmesi sağlanıyor. Tüm hemşehrilerimi bu çalışmalara destek vermeleri ve Meram’ın geleceğine katkı sunmaları noktasında çağrıda bulunuyorum” diye konuştu.

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