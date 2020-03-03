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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya SMMMO’da bilgilendirme semineri

İHA

Konya SMMMO’da bilgilendirme semineri

Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO)’nın üyelerine ve stajyerlerine yönelik eğitim faaliyetlerine “Dönem sonu işlemleri, MuhtasarSGK Birleşmesi, Konaklama Vergisi ve Turizm Payı Beyanı, Geri Kazanım Katılım Payı“ konularının işlendiği bilgilendirme semineriyle devam edildi.
Meslek camiasının 17 Mart Muhasebe Haftasını tebrik eden ve Konya SMMMO olarak Muhasebe Haftası'yla ilgili birçok etkinlik planlandığını fakat İdlib’de yaşanan hain saldırı nedeniyle bu etkinlikleri iptal ettiklerini belirten Başkan Abdil Erdal, "17 Mart muhasebe haftanızı tebrik eder, Muhasebe Haftası'nın mesleğimize ve meslektaşımıza hayırlar getirmesini dilerim. Konya Mali Müşavirler Odası olarak Muhasebe Haftası için birçok etkinlik planlamıştık. Fakat yaşanan hain saldırı ve şehitlerimizin olması ve ayrıca ülkemizin içinde bulunduğu durumdan dolayı Muhasebe Haftası kokteylimiz başta olmak üzere birçok etkinliğimizi iptal ettik. İdlib’de yaşanan hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine ve sevenlerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Gönlümüz ve dualarımız Bahar kalkanı operasyonunu başarıyla yürüten askerlerimizle. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizi hiçbir dış mihrak diz çöktüremeyecek ve hak ettiği cevabı ordumuzdan misliyle alacaktır” şeklinde belirtti.

Şehitler ve vefat eden meslektaşlar için mevlit programı
17 Mart Muhasebe Haftası etkinlikleri kapsamında şehitler ve ebediyete intikal eden meslektaşları için Kapı Camisinde mevlit programı düzenleneceğini belirten Başkan Erdal, "5 Mart 2020 Perşembe günü Kapı Camisinde akşam namazını müteakip şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden meslektaşlarımız için mevlit programımızı gerçekleştireceğiz. Mevlit programımıza halkımızı ve tüm meslektaşlarımızı davet ediyorum. Tekrar şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

"Mesleğimizin alanına girmeyen konularda bizlere ısrar ediliyor"
Mesleki olarak yoğun iş temposu altındayken yeni iş yüklerinin eklenmeye devam edildiğini belirten Başkan Erdal, "Meslek hayatımızın yoğun iş temposu maalesef yeni iş yükleriyle devam ediyor. Örneğin mesleğimizin alanına girmeyen Geri Kazanım Katılım Payı beyannamesi uygulamasında bizlere ısrar ediliyor. Meslek yasamızda yapacağımız işlerin, hangi işlerden sorumlu olduğumuzun açıkça belirtilmesine rağmen mesleki anlamda bizimle bağdaşmayan işler bizlere dayatılıyor. Bizler dünyada da benzer düzenlemeler yapıldığını biliyor ve çevre kirliğinin önlenmesi bakımından böylesi düzenlemelerin ülkemizde de yapılmasını gerekli buluyoruz. Ancak; düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılırken; mesleki iş alanları ve işlevlerinin dikkate alınarak yapılmasının, uygulamanın etkinliği bakımından çok önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu bağlamda; geri kazanım katılım payı beyannamesinin ithalat yapanlar ile imalatçılar tarafından yılda bir kez verilmesi ve kaynağında vergilendirilmesinin, aynı zamanda çevre danışmanlarının da uygulamaya dahil olmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde düzenleme yaptık demek için düzenleme yapmış oluruz ve esasa ilişkin bir fayda elde edemeyiz” şeklinde belirtti.

"Son dakika açıklamalar bizleri zorda bırakıyor"
SGK Teşviklerinin uzatılması kararının SGK bildirimlerinin son günü olan 24 Şubat 2020 tarihinden bir gün önce yapılmasının meslektaşları sıkıntıya düşürdüğünü belirten Başkan Erdal, "Rahatsız olduğumuz bir başka konu da ilave 6 puanlık teşvik süresinin uzatılması konusudur. Bunun son dakikada açıklanması, hem meslek mensuplarımızı hem de işverenlerimizi zor durumda bırakmıştır. Teşvikin uzama kararının SGK bildirimlerinin son günü 24 Şubat 2020 tarihinden bir gün önce pazar günü açıklanması meslektaşlarımızı büyük sıkıntıya sokmuştur. Kararın yayınlanması akabinde Odamız tarafından meslektaşlarımız konu hakkında ivedilikle bilgilendirilmiştir. Maalesef çoğu meslektaşımız pazar tatillerini bırakarak bürolarına gitmek zorunda kalmışlardır. Bu tutum meslek mensuplarımıza yapılmış büyük bir haksızlıktır” şeklinde belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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