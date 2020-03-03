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Selçuk’ta “Deri ve Keçe Ürünleri Sergisi” açılışı yapıldı

İHA

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü El Sanatları Topluluğu'nun "Deri ve Keçe" uygulama atölyelerinden ortaya çıkardıkları özgün tasarımlardan oluşan "Deri ve Keçe Ürünler Sergisi" açılışı gerçekleşti.

Selçuk’ta “Deri ve Keçe Ürünleri Sergisi” açılışı yapıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü El Sanatları Topluluğu’nun “Deri ve Keçe” uygulama atölyelerinden ortaya çıkardıkları özgün tasarımlardan oluşan “Deri ve Keçe Ürünler Sergisi” açılışı gerçekleşti.
Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılışa; Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Nas, El Sanatları 3. Sınıf öğrencileri Deri ve Keçe dersinden Sorumlu Öğr. Gör. Yasemin Koparan, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi akademik personeli ile öğrenciler katıldı.
El Sanatları Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Emine Nas, “Bugün Mimarlık ve Tasarım Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Bölümü’nün El Sanatları Topluluğunun düzenlediği serginin açılışını gerçekleştirdik. Sergide Bölümümüz üçüncü sınıf öğrencilerimizin deri ve keçe uygulama atölye derslerinde ortaya çıkardıkları; dekoratif giyim ve ev aksesuarları tasarımlarından oluşan karma ürünler yer almaktadır. Sergimizde, geleneksel malzemeleri ve teknikleri özgün bakış açısı ile yeniden yorumlayarak kullanmayı hedef alan işlevsel ürün tasarımları bulunmaktadır. Ürünler; geçmişten günümüze kültürel değer taşıyan doğal malzemelerin, geleneksel yapım ve süsleme teknikleri ile yeniden biçim ve işlev kazanması ile ortaya çıkartılmıştır” şeklinde konuştu.
Sergide konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin El Sanatları Bölümü öğrencilerimizin dönem bitirme ödevleriyle birlikte hazırladıkları bir sergiyi gezdik. Gerçekten çok başarılı tasarımlar var. Bunları her birisi ileride birer özgün eser olarak seri üretime geçilebilecek ürünler. Bu konuda gerekli desteği vereceğiz. Gerek üniversitemizin hatıra eşya reyonunda satışının sağlanması, piyasaya sürülmesi konusunda öğrencilerimize destek vereceğiz. Gerçekten bugün çok memnun oldum, Özgün, başarılı çalışmalar gerçekleşmişler, bu başarılarından ötürü kutluyorum” ifadelerini kullandı.
El Sanatları Topluluğu Başkanı Cansu Akkaya, “Sergimizin amacı emek vererek yaptığımız ürünleri hocalarımızın ve çevrenin de görmesini sağlamaktı. Bizler doğal malzemeler olan deri ve keçeyi kendi bakış açımız ve güncel kullanım eşyalarına dönüştürmeyi çok seviyor ve bu alanda çok emek vererek çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda diğer uygulama derslerimizde ortaya çıkan ürünlerden oluşan sergiler de açarak el sanatlarının tanıtımına katıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu.
Sergi açılışı toplu fotoğraf çekimin ardından sona erdi. Sergi 6 Mart Cuma gününe kadar Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde sergilenmeye devam edecek.

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