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Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

İHA

Arabesk müziğin ünlü ismi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Müslüm Gürses'in ismi Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde dikilen çınar fidanı ve konulan büstüyle yaşatılacak.

Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Arabesk müziğin ünlü ismi ve Türk Halk Müziği sanatçısı Müslüm Gürses’in ismi Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde dikilen çınar fidanı ve konulan büstüyle yaşatılacak.
Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Çavuş Mahallesi’nde kurulu bulunan sanatçılara ait kerpiç evlerin bulunduğu Sonsuz Şükran Köyü'nde 7 yıl önce hayata gözlerini kapatan arabesk müziğin ünlü ismi Müslüm Gürses’in ölüm yıl dönümü münasebetiyle bir anma programı düzenlendi. Köy içerisinde oluşturulan bir süre önce oluşturulan Büyük Ustalar Çınarlığı’nda Müslüm Gürses’in isminin yaşatılması için bir çınar fidanı toprakla buluşturuldu. Koruluktaki çınar fidanın dikileceği alana heykeltıraşlar Meral Aran Kaysı ve Emrah Ateşli tarafından yapımı tamamlanan Müslüm Gürses büstü de konuldu.
Sonsuz Şükran köyünün kurucusu Mehmet Taşdiken, fidan dikimi öncesinde yaptığı konuşmada, sanatçıların köyünde Türkiye’nin gerçekten değerli sanatçı ve kültür adamlarının vefatının ardından anısını yaşatmak için birer çınar fidanları diktiklerini söyleyerek, bu anlamda çok sayıda sanatçı, kültür adamı ve önemli ismin burada toprakla buluşturdukları birer ağacının olduğunu kaydetti. Fidanını diktikleri isimlerin burada yaşayacağını vurgulayan ve bu isimleri belki uzun yıllar sonra bilenlerin az olabileceğini anlatan Taşdiken, “Ama buraya gelip gördüklerinde burada, kimmiş bu isim, altında kısa açıklamasıyla isimleri yaşayacak. Eğer kültürün, bir değerin yaşatılmasını istiyorsanız, mutlaka teşvik etmek, takdir etmek önemli. Ama ebediyete intikallerinin ardından onlara verdiğimiz değeri gösterecek işaretler de yapmamız lazım. İşte bugün Müslüm Gürses için 7’inci yı dönümü. Onun adına bir çınar dikiyoruz. Akşam da mini bir söyleşi ve onun hatıralarını arkadaşlarımız anlatacaklar. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. İşte burada aramızda çok önemli iki isim de var. Birisi 12 albümünün neredeyse repertuarından, müzik yönetmenliğine, oradan enstrüman ve orkestra şefliğine kadar o işleri üstlenmiş sanatçımız Ali Osman Erbaşı ve yüzlerce konserini sahnede sunmuş ve onunla çok hatıraları olan komedi sanatçısı Fatih Mühürdar da aramızda" diye konuştu.

"Müslüm Gürses yapmacık değil, çok doğal bir adamdı"
Sanatçı Ali Osman Erbaşı da yaptığı konuşmasında, Müslüm Gürses’in birçok sanatçı gibi yanlış tanıtıldığını belirterek, “Yanlış sanatçıları doğru tanıttılar memlekette. Doğru sanatçıları da yanlış tanıttılar. İşte yıllarca jiletçi, şu tayfa filan, arabeskçi diye. Öyle bir şey yok. Bizim müziğimiz zaten türküler de arabesktir, arabeskler de türküdür. Hepsi aynıdır. Müslüm Gürses yapmacık değil, çok doğal bir adamdı. Gerçekten çok iyi kalpli bir insandı, çok acı çekmişti, acı çekmeyen ozan bir şey anlatamaz. O acıları müzikle anlatabildi. Çok bilgiliydi, pirimiz. Arabesk de bağlamanın içinden çıkan şeyler. Allah rahmet eylesin. Onu burada anmaktan onur duyuyorum. İyiliği güzelliği çok severdi. Mekanı cennet olsun" dedi.
Sanatçı Fatih Mühürdar da, hayatta iken yakından tanıdığı Müslüm Gürses’le birçok programda ve turnelerde beraber olduğunu anlatarak, “Gerçekten sevgili hocamın dediği gibi yürek Mevlana, yüz Mevlana bir hocamızdı. Hani jiletçiler, yok efendim arabesk müzik insanları pasifize ediyor’ filan gibi böyle saçma sapan şeyler konuşuluyordu. Müzik müziktir. Müziğin her güzelliği insanların içerisindeki o yüreğinde titriyorsa, o çok önemlidir. Hani gönül tenimizi titreten bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Burada Müslüm Gürses’in de bir çınarının olması çok güzel. Bu güzel heykeli yapan kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir insandı, heykeli de çok güzel olmuş” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların ardından Müslüm Gürses’in isminin yaşatılacağı fidan, sanatçılar, köy sakinleri ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturuldu, ardından dikilen fidana can suyu verildi.
Köydeki anma programında sanatçılar da Müslüm Gürses’in seslendirdiği sevilen şarkılarını seslendirdi.

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