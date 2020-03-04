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Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kamerada Bir saat içerisinde bir marketten zorla 2 bin lira ve 4 yabancı uyruklu şahsı dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı Güvenlik kamerası görüntülerinde 8 kişilik grubun bir genci tekme tokat dövdükten sonra cebindeki parayı aldıkları görünüyor

İHA

Konya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Konya'da tekme tokat dövülen gencin gasp edilme anı kamerada Bir saat içerisinde bir marketten zorla 2 bin lira ve 4 yabancı uyruklu şahsı dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı Güvenlik kamerası görüntülerinde 8 kişilik grubun bir genci tekme tokat dövdükten sonra cebindeki parayı aldıkları görünüyor

Konya'da bir market sahibini darp ederek kasadaki 2 bin lirayı ve 4 yabancı uyruklu şahsı tekme tokat dövdükten sonra paralarını, spor ayakkabılarını ve telefonlarını gasp eden 8 kişi polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, şüphelilerin tekme tokat şahısları gasp ettikleri anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 20.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan bir markette gelen 8 kişilik grup, iş yeri sahibinden kasadaki paraları istedi. Bu duruma karşı çıkan iş yeri sahibini darp eden grup, marketten 2 bin lirayı alarak çıktı. Aynı saat içerisinde aynı mahallede 8 kişilik grup yabancı uyruklu 4 kişiyi de darp ederek paralarını, spor ayakkabısı ve telefonlarını alarak kaçtı. Aynı saat içerisinde çok sayıda benzer ihbarlar alan polis ekipleri, mahallede geniş çaplı araştırma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri önce görgü tanıkların ifadesine başvurdu daha sonra güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Tekme tokat gasp adın kamerada
Güvenlik kamera görüntülerde 8 kişilik grubun tekme tokat dövdükleri şahsı gasp ettiği anlar yer alıyor. Görüntülerde şüphelilerin dövdüğü şahısları yere düşmelerine rağmen tekmeledikleri de yer alıyor. Kamera kayıtlarından gasp olayına karışan 8 kişinin kimliğini belirleyen polis, M.A. (16), G.C. (16), E.D. (17), A.R.İ. (17), İsmail A. (20), Abdulsamet S. (19), Samet A. (18) ve Hüseyin M.'yi (19) mahallede gezdikleri sırada yakalayarak gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden M.A., İsmail A. (20), Abdulsamet S. (19) ve Samet A.(18) ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden Hüseyin M., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çocuk Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınmaya devam eden G.C. (16), E.D. (17) ve A.R.İ.'nin (17) ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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