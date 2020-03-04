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Konya’nın ihracatı Şubat’ta yüzde 8,27 arttı

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, dünya ticaretinde gerileme beklentisinin hakim olduğu Şubat ayında Türkiye'nin ve Konya'nın ihracatını artırdığını belirterek, ihracat artışına katkı sağlayan tüm tüccar ve sanayicileri tebrik etti.

Konya’nın ihracatı Şubat’ta yüzde 8,27 arttı

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, dünya ticaretinde gerileme beklentisinin hakim olduğu Şubat ayında Türkiye’nin ve Konya’nın ihracatını artırdığını belirterek, ihracat artışına katkı sağlayan tüm tüccar ve sanayicileri tebrik etti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), şubat ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türkiye'nin ihracatı 2020 yılı şubat ayında yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar olurken, Konya aynı dönemde ihracatını yüzde 8,27 artırarak 175.3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.
İhracat rakamlarını değerlendiren KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “TİM verilerine göre Türkiye’nin ihracatı Şubat ayında Genel Ticaret Sistemi'ne göre yüzde 2,3 artışla 14,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayında Konya, Türkiye ortalamasının üzerinde oranda yüzde 8.2 artış kaydederek 175 milyon 323 bin 247 dolar ihracat yapmıştır. Konya il bazında Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,31 çıkararak 12. sırada yer almıştır. 2020 Ocak ayında 170.5 milyon dolar ihracat yapan Konya geçen aya göre de yüzde 2,81 oranında bir artış sağlamıştır. 2020 yılının ilk iki ayını değerlendirdiğimiz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,43 oranında artış kaydederek ilk iki ayda toplam 345 milyon 860 bin 991 dolar ihracat gerçekleştirmiştir. Tarihinin en yüksek Şubat ayı rakamını elde eden Konya ilk iki ay bazında da en yüksek ihracat rakamına ulamıştır. Hem geçen yıla göre hem de bir önceki aya göre artış 2020 hedeflerimiz için olumlu görmekteyiz. Şubat ayında eksik iş günü olmasına rağmen artış kaydedilmesi Mart ayında daha yüksek tutarda ihracata işaret etmektedir” şeklinde konuştu.

“Sürecin en az zararla atlatılması için işbirliği içinde çalışıyoruz”
Şubat ayında yayıldığı alanı genişleterek küresel bir tehdit haline gelen korona virüsü dolayısıyla dünya ticaretinde gerileme beklentisinin hakim olmasına rağmen Türkiye’nin ve Konya’nın ihracatını artırdığını belirten Başkan Öztürk, “Çin’de başlayan salgının 2020 yılında küresel ticareti olumsuz etkilemesi, özellikle yılın ilk çeyreğinde yüksek oranda küresel ticarette azalma beklenmektedir. Türkiye ve Konya da bu durumdan olumsuz etkilenecektir. Şehrimizdeki tüccar ve sanayicilerimizle sürecin en az zararla atlatılması için işbirliği içinde çalışıyoruz. 2020 yılında ihracatçılarımız her şeye rağmen çalışmaya, üretmeye ve ihracat ağını genişletmeye devam edecektir. İhracat artışına katkı sağlayan tüm tüccar ve sanayicilerimizi kutluyor, ilerleyen aylarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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