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Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını geçen Uğur: Baba hasretim vardı

DHA

Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını geçen Uğur: Baba hasretim vardı


İsmail AKKAYATolga YANIK/KONYA,(DHA)GÖÇMENLERLE birlikte geçtiği Yunanistan'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca (27), yaşadıklarını anlattı. Babasının Almanya'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor.  7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de Avusturya'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi. 
Sınırı geçip girdiği Yunanistan'da yakalanan ve polis tarafından dövülüp geri gönderilen Uğur Akca, Konya'daki evine döndü. Yunan polisi tarafından cop ve beyzbol sopasıyla dövüldüğü için başına 10 dikiş atıldığını anlatan Akca, DHA'ya konuştu. Babası Enver Akca'nın 20 yıldır Almanya'da yaşadığını kaydeden Akca, şunları söyledi:
''Babam 20 yıldır Almanya'da yaşıyor. Kardeşim Onur da erasmus projesi vasıtasıyla, geçen ocak ayında Avusturya'ya gitti. Konya'da annemle birlikte yaşıyorum. Lise mezunuyum, eğitimime devam edemedim. Babam ve kardeşim yurt dışında olduğu için yurt dışına gitme girişiminde bulundum.''
Geçen cuma günü 3 arkadaşıyla birlikte Edirne'ye gittiğini anlatan Akca, ''Arkadaşlarla saat 04.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştık. Yoğun olması nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeye gittik. Sınır kapısının yakınında, göçmenler tel örgüleri kesmiş, Yunanistan'a geçiyordu. Biz de onları takip edip geçtik. Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Yunan askeri durdurdu. Sonra polis geldi. Bizi copla dövdü. Geri gitmemizi söyledi. Tel örgülerin oraya geldik. Arkadaşlar Türkiye tarafına geçti. Ben tel örgülerden atlayamadım. Bunun üzerine cop ve beyzbol sopasıyla yaklaşık 10 dakika dayak yedim. Başımdan kan geldiğini görünce dövmeyi bıraktılar. Askerler yardım edip, tel örgülerden atlamamı sağladı. Türkiye tarafına geçtikten sonra hastaneye gittim, kafama 10 dikiş atıldı'' diye konuştu. 
SINIRDAN İKİNCİ KEZ GEÇTİ 
Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla ikinci kez sınırı geçtiklerini ifade eden Akca, şunları kaydetti:
''Tedavi olduktan sonra ikinci kez şansımı denemeye karar verdim. Çocukluktan itibaren yurt dışına gitmeyi hayal ediyordum. Resmi yollardan gitmek için başvuru yapmıştım ama ret cevabı aldım. 7 yıldır babam, gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Böyle bir imkan doğunca ikinci kez şansımı denemek istedim. Bu kez botla nehri geçip karşıya vardık. Orada çok sayıda asker vardı. Bizi alıp, polis bölgesine götürdüler. Telefonlarımız ile çantalarımıza el koydular.
Sonra bizi geri gönderdiler. Göçmenlerin dayaktan elleri, kolları kırılmış. Çırıl çıplak haldeydiler. Türkiye'ye geri geçip, Konya'ya geldim.''   
 
 DHA-Genel Türkiye-Konya İsmail AKKAYATolga YANIK
2020-03-04 14:52:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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