Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış



Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA) KONYA'nın Beyşehir ilçesinde kokoreç ustası Yunus Kartal, İdlib'de şehit olan askerlerin ailelerine destek olmak için 1 günlük satıştan kazandığı parayı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Beyşehir'de 9 yıldır kokoreç satan Yunus Kartal, Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısında şehit olan askerlerin ailelerine destek olmaya karar verdi. İş yerinde dün elde ettiği gelirin tamamını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Kartal, ''Devletimizin, ülkemizin ve askerlerimizin yanındayız. Bu bizim boynumuzun borcudur. Sosyal medyada gördüğüm destek kampanyaları bende bu fikri uyandırdı. Sosyal paylaşım sitesindeki sayfamda 1 günlük kazancımızı Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağımı duyurdum. Beyşehirli vatandaşlarımız da sağ olsun, yoğun ilgi gösterdi. Belki çok az miktar ama hiç olmazsa dünya ülkeleri bu dayanışmayı görsün'' dedi. DHA-Genel Türkiye-Konya / Beyşehir Muhammed SIDAL

2020-03-04 15:05:39



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