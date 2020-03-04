Afgan hastada 'koronavirüs'e rastlanmadı



Atilla ATMACA/EREĞLİ,(Konya)(DHA)KONYA'nın Ereğli ilçesinde, öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle kaldırıldığı hastanede gözlem altına alınan Afganistan uyruklu S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde 'koronavirüs'e rastlanmadı.

Kaçak yollarla geldiği Ereğli'de öksürük ve yüksek ateş şikayeti başlayan Afganistan uyruklu S.İ., dün çevredekiler tarafından 112 Acil'e haber verilmesi üzerine ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.İ. tedbir amaçlı gözlem altına alındı. Bir süre sonra da geniş kapsamlı tedavi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. S.İ.'nin yapılan tetkiklerinde, 'koronavirüs'e rastlanmadı. Afgan hastada bademcik enfeksiyonu olduğu saptandı.



DHA-Genel Türkiye-Konya Atilla ATMACA

2020-03-04 16:05:12



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