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Yunan polisi tarafından darp edilen Konyalı genç: “Baba ve iş aşkıyla gittik darbe yedik”

İHA

Konya'dan 5 arkadaşıyla birlikte Yunanistan üzerinden Almanya'daki babasının yanına gitmek için göçmenlerle birlikte sınıra giden 27 yaşındaki Uğur Akca, Yunanistan polisi tarafından darp edildi. Konya'ya dönen Akça, "Sopa ve coplarla bizi 10 dakika boyunca dövdüler. Kafamın kanadığını görünce bıraktılar, sonra bize askerler yardım etti. Baba aşkıyla, iş aşkıyla gittik ama o da olmadı, darbe yedik" dedi.

Yunan polisi tarafından darp edilen Konyalı genç: “Baba ve iş aşkıyla gittik darbe yedik”

Konya’dan 5 arkadaşıyla birlikte Yunanistan üzerinden Almanya’daki babasının yanına gitmek için göçmenlerle birlikte sınıra giden 27 yaşındaki Uğur Akca, Yunanistan polisi tarafından darp edildi. Konya’ya dönen Akça, “Sopa ve coplarla bizi 10 dakika boyunca dövdüler. Kafamın kanadığını görünce bıraktılar, sonra bize askerler yardım etti. Baba aşkıyla, iş aşkıyla gittik ama o da olmadı, darbe yedik” dedi.
Yunanistan üzerinden Almanya’da bulunan babası ve kardeşinin yanına giderek çalışmak için sınırı geçmek isteyen 27 yaşındaki Uğur Akca, Yunan polisi tarafından yakalanarak darp edildi. Sopa ve copla dövülüp geri gönderilen Akca, Konya’ya döndü. Sınıra arkadaşlarıyla birlikte gittiğini ve arkadaşlarının tellerden çıkarak geri döndüğünü, kendisinin ise yakalanınca Yunanistan polisi tarafından darp edildiğini anlatan Uğur Akca, “Biz arkadaşlarla gittik. Babam ve kardeşim yurt dışında ben burada 3 aydır çalışmıyorum. Hal böyle olunca kapılar açılınca biz arkadaşlarla sınıra gittik. Sınırda yunan kapıları açmıyor biz girmeyi denedik ve biz tellerden girdik. Daha sonra tellerden çık diye anons yaptılar ben çıkamadım arkadaşlar geri çıktı. Beni 10 dakika boyunca cop ve sopalarla dövdüler sonra kafamın kanadığını görünce bıraktılar. Oradaki askerler bize yardım ederek çıkarttılar” dedi.
Küçüklüğünden beri yurt dışına gitme hayali olduğunu anlatan Uğur Akca, “20 senedir babam orada. Çalışmadığımız için bir şekilde başarabilir miyiz, gidebilirim diye düşündüm ama o da olmadı. Tekrar buradayız şimdi. Belki bir işe sokarlar bizi çalışır ekmeğimize bakarız. Perişan olduk gittik oralarda. Biz baba ve iş aşkıyla gittik. Babamız orada kardeşimiz orada diye. Orada bir iş sahibi oluruz dedik ama o da olmadı, darbe yedik geldik Yunan polisinden. Onların hiçbir şekilde acımaları yok. Ben bu olaydan sonra jandarmaya gittim, onlar da dedi şikayetçi ol diye ama ben şikayetçi de olmadım onlardan. Ama Yunan devletinden şikayetçi olabilirim gerçekten darp edildim. 10 dakika dahi olsa ben o işkenceyi onlardan gördüm yaşadım” şeklinde konuştu.
Uğur Akca, “Beni darp ettikleriyle kalmadı ilk önce telefonlarımızı topladılar, cüzdanlarımıza baktılar, telefonlarımızı her şeyimizi aldılar. Daha sonra ben oradaki polislere sığındım, cebimizde paramız kalmadı bizi gönderin dedim. Onlar da sağ olsunlar biletimizi kesip gönderdiler” ifadelerini kullandı.

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