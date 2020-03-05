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Kezzaplı saldırganın avukatı: Mağdurlar pejmürde kıyafetle mahkemeyi etkilemeye çalışıyor

DHA

Kezzaplı saldırganın avukatı: Mağdurlar pejmürde kıyafetle mahkemeyi etkilemeye çalışıyor


Tolga YANIK/KONYA, (DHA) KONYA'da, kavgalı olduğu komşularının üzerine kezzap dökerek, 3'ü çocuk 6 kişiyi yaraladığı iddiasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Gülay Durusoy (41) hakkında, daha önce de ailenin zihinsel engelli oğlu Akil Şahin'i darbettiği gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında mahkemeye savunma dilekçesi sunan Durusoy'un avukatı Ali Haydar Nurullahoğlu, mağdur anne ve çocuğunun duruşmaya pejmürde bir kıyafetle gelerek mahkemeyi etkileme çabası içerisinde olduklarını savundu. Nurullahoğlu, davanın asıl mağdurunun Gülay Durusoy olduğunu iddia etti.
Meram ilçesine bağlı Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'ndeki apartmanda oturan Saadet Şahin (45), 17 Eylül 2018 tarihinde işten eve dönen eşi Ramazan Şahin'i karşılamak için 3 çocuğuyla birlikte kapıyı açtı. Bu sırada, daha önceden aralarında tartışma yaşanan karşı komşusu Gülay Durusoy da kapıyı açtı. Durusoy, elindeki kasenin içinde bulunan kezzabı komşularının üzerine attı. Saadet Şahin´in yüzünde, omzunda ve ellerinde yanıklar oluşurken, yüzde 75 zihinsel engelli oğlu Akil'in (14) yüzünde, gözünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar meydana geldi. Ayrıca çocukları Osman (13) ve Ayşegül´ün (8) elleri ve kolları, Ramazan Şahin´in kolu ve bacağı yandı. Olay anında aynı yerde olan apartman sakinlerinden Şeyda Bağbudar'ın da kollarında yanıklar oluştu. Hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi ancak kalıcı izler oluştu. Gözaltına alınan Gülay Durusoy, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
9 YIL HAPİS CEZASI
17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kasten yaralama' suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gülay Durusoy, ikinci celsede tahliye edildi. Durusoy, geçen yıl 4 Ekim günü görülen karar duruşmasında ise 'kasten yaralama' suçundan toplam 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, sanığın yargılama sırasında olumsuz tutum ve davranışlar sergilediği, suçunu inkar ettiği ve pişman olmadığı gerekçesiyle cezada indirim yapmadı. Dava dosyasının İstinaf Mahkemesi'nde incemesinin sürdüğü öğrenildi.
1,5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ
Gülay Durusoy'un, Şahin ailesine yönelik kezzaplı saldırısından 2 ay önce de zihinsel engelli Akil Şahin'i iterek, düşürüp, yaralanmasına neden olduğu ortaya çıktı. Ailenin şikayetçi olması üzerine Durusoy hakkında, Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'kasten yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede; Gülay Durusoy'un olay günü, Saadet Şahin'in oğlu olan mağdur Akil Şahin'i çekiştirerek, yere düşürdüğü, Akil Şahin'in bu nedenle dizlerinden yaralandığı, mağdurun yüzde 75 oranında zihinsel engelli olup, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunduğu ve Saadet Şahin'in, oğlunu yaralaması nedeniyle Gülay Durusoy'dan şikayetçi olduğu belirtilerek, "Şüphelinin bu şekilde üzerine atılı bulunan müsnet suçu işlediği anlaşılmıştır" denildi.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Geçen şubat ayında görülün davanın ilk duruşmasına Gülay Durusoy ile Şahin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirten Durusoy, "Komşularım Aliye Nisa Ö., Ayşe A. ve Saadet Şahin arasında kavga meydana gelmiştir. Ben herhangi bir şekilde mağduru yaralamadım. Ayrıca doktor raporlarını da mahkemeye ibraz etmiştim" dedi. Mahkeme ileri bir tarihe ertelendi. 
AVUKATTAN 'PEJMÜRDE KIYAFET' SAVUNMASI
Bu duruşmanın ardından Durusoy'un avukatı Ali Haydar Nurullahoğlu, mahkemeye savunma dilekçesi sunup, mağdur ailenin, giydiği kıyafetle mahkemeyi etkilemeye çalıştığını ileri sürdü. Nurullahoğlu, "Müvekkilimin psikolojik sorunları vardır. Kendisine deli muamelesi yapılıyor. Haksız yere dışlanıyor. Oturduğu yerden çıkarılmak isteniyor. Bu konutu bırakıp, gitmesi için çaba sarf ediliyor. Önceki duruşmaya çocuk ve annesi pejmürde bir kıyafetle duruşmaya katıldılar. Böyle yaparak mahkemeyi etkileme çabası içindeler. Müvekkilim Konya ve Adana'daki hastanelerde yatarak psikolojik tedavi görmüştür. Müvekkilim kendi halinde, kimseyi rahatsız etmeyen, incitmeyen 2 kız çocuğu olan mazlum bir kadındır. Ruhsal ve zihinsel tedaviye muhtaçtır. Biz bu davada müşteki ve mağduruz. Gerçek mağdur müvekkilimdir. Tek istenilen müvekkilimin evinden çıkıp gitmesidir. Müvekkilim rahat bırakılsın. Müvekkilim, masum ve kendi halinde bir kadındır" dedi.
Gülay Durusoy, önümüzdeki günlerde tekrar hakim karşısına çıkacak. 
DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-05 09:42:59

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