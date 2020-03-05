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Kompen, yeni serileri ile Avrasya 2020 Pencere Fuarı’nda görücüye çıktı

İHA

Bera Holding'e bağlı Kompen A.Ş. yeni serilerin tanıtımını Avrasya 2020 Pencere Fuarı'nda yaparak 100 farklı ülkeden 70 binin üzerindeki katılımcıların beğenisine sundu.

Kompen, yeni serileri ile Avrasya 2020 Pencere Fuarı’nda görücüye çıktı

Bera Holding’e bağlı Kompen A.Ş. yeni serilerin tanıtımını Avrasya 2020 Pencere Fuarı’nda yaparak 100 farklı ülkeden 70 binin üzerindeki katılımcıların beğenisine sundu.
Reed Tüyap tarafından, Pencere ve Kapı Sektörü Derneği (PÜKAD) ve Pencere Üreticileri Kalite Birliği (PÜKAB) iş birliğiyle düzenlenen Avrasya Pencere, Cam ve Kapı Fuarı 2020, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Kompen A.Ş. sergilediği yeni serilerle Pencere Kapı Fuarı’nda dikkat çekti. Özellikle 91 mm, 7 odacıklı Noble ve 81 mm, 6 odacıklı Advance serileri, 3 raylı sürme kasa, dışa açılım pencere kanadı ve paralel sürme ile 44 mm üçlü ısıcam uygulaması ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaştı. Folyo renklerine ekleme yapan Kompen’in yenilikleri ziyaretçiler tarafından beğeni gördü.

“Üretimde çeşitlilik ve kaliteyi ön planda tutuyoruz”
Yurtiçi ve yurtdışı bağlantılarının görüşüldüğü fuar ile ilgili görüşlerini aktaran Kompen Genel Müdürü Erdal Küçükşehir, her yıl düzenli olarak katıldıkları fuarda sektördeki yenilikleri takip etme ve tanıtma imkanı bulduklarını söyledi. Kompen olarak sektörde her geçen yıl büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Küçükşehir, özellikle yurtdışında yeni pazar arayışlarının devam ettiğini belirterek, üretimde çeşitlilik ve kaliteyi ön planda tuttuklarını ifade etti.

Kompen, kapı pencere pazarının yaklaşık yüzde 8'ini elinde tutuyor
Kompen A.Ş. PVC pencere profil üretimi, ekstrüzyon, PVC kapıpencere sistemleri üretimi konfeksiyon, ısıcam üretim tesisleri ile hizmet veriyor. Türkiye'nin PVC profil, kapı pencere ve ısıcam üretimi yapan ilk entegre tesisi olan Kompen’in Konya, İstanbul ve İzmir’de Bölge Müdürlükleri, Ankara ve Bursa’da Bölge Temsilcilikleri bulunuyor. Kompen A.Ş. Türkiye genelinde 550 civarında bayi ağı ile kapı pencere pazarının yaklaşık yüzde 8'ini elinde tutuyor. Yurt dışında, Uzak Doğudan Amerika'ya, Türki Cumhuriyetlerinden Arap Yarımadası’na, Avrupa'dan Pasifik Okyanusu’na kadar ürünlerini ihraç eden Kompen, PVC kapı ve pencere sektöründe kuruluşundan bu yana ihracatta ilk sıralarda yer alarak, komple kalite anlayışı ile sektöre birçok konuda öncülük ediyor.
Bölgenin en büyük ve prestijli pencere fuarı Avrasya Pencere 2020, 47 Mart tarihlerinde ziyaretçilere açık olacak. Pencere üretimine dair; hammadde, tamamlayıcı ürün, profil, pencere teknolojileri, yalıtım malzemeleri, üretim makineleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren sektörün lider konumdaki firmaları ile 100'ün üzerinde ülkeden 70 bini aşkın sektör profesyonelinin bir araya geleceği Avrasya Pencere Fuarı, Avrasya Cam ve Avrasya Kapı Fuarları ile eş zamanlı olarak düzenleniyor. Pencere, cam ve kapı endüstrisinin tüm yeniliklerini bir araya getiren fuar kapsamında, pencere sistemlerinden aksesuarlara, üretim teknolojilerinden cam ürünlerine geniş bir yelpazede ürünler sergileniyor.

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