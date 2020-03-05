Ereğli’de okul servislerine denetim

Konya’nın Ereğli ilçesinde Jandarma Trafik timleri tarafından okul servislerine yönelik özel denetim uygulaması yapıldı.

Ereğli'de öğrenci servislerine yönelik denetimler can ve mal güvenliği açısından sıklaştırıldı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarına yönelik özel denetim uygulaması yaptı. Ekipler, okul servis araçları yönetmeliğinde belirtilen hususlar ile ilgili olarak sürücüleri denetlerken, öğrenciler de trafik konusunda bilgilendirildi. Uygulama yapan ekipler tarafından her araç tek tek incelendi ve sürücülerin zorunlu belgeleri, araçların emniyet kemeri, dur ve okul taşıtı levhaları, araç periyodik bakımları, iç, dış ve ışık donanımları, koltuk sayıları, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantaları, yetki belgeleri, uygunluk ve yeterlilik konusunda kontrolleri yapıldı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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