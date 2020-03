Başkan Kılca: “STK’larımızın proje ve fikirlerine büyük önem veriyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, gerçekleştirilen genel kurullarla yeniden başkanlığa seçilen meslek odaları başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu. Hizmetlerini hayata geçirirken sivil toplum kuruluşlarıyla istişare içinde olmaya devam ettiklerini belirten Başkan Kılca, “Karatayımızı ve Konyamızı imar ve ihya ederken STK'larımızın proje ve fikirlerine büyük önem veriyoruz. Sivil toplum kuruluşları (STK) ve odalarımız şehrimizin geleceği için çok değerli bir konumdalar” dedi.

Başkan Hasan Kılca ile AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Genç, oda ziyaretleri kapsamında Mimarlar Odası Konya Şube Başkanı Armağan Güleç Korumaz, Şehir Plancıları Odası Konya Şube Başkanı Münir Günay, Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Fethullah Arık ve Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun’u ziyaret etti. Hasan Kılca ve Mehmet Genç, yapılan genel kurulla seçilen başkan ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.



“Odalarımızdan gelecek her türlü fikir ve projeye açığız”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı değerlendirmede sivil toplum kuruluşlarının özellikle de Konya’da oldukça aktif ve önemli faaliyetlerde bulunduğunu belirterek, söz konusu etkinliğin yerel yönetimlere de büyük fayda sağladığının altını çizdi. Karatay Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsediklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Zira onlar, Konyamızın kalkınması ve gelişmesi için önemli değer kazandırıyor. Konyamızın ve Karatayımızın ilerlemesi için katkı yapan her kuruluş ve kurumla iletişim halinde olmaya, istişare geleneği çerçevesinde hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü odalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız bizler için çok kıymetli kuruluşlardır. Bu kapsamda da bizler Karatay Belediyesi olarak Karatayımızın geleceğine yön verecek tüm STK’larımızdan gelecek her türlü fikir ve projeye açığız” ifadelerini kullandı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de gerçekleştirilen genel kurullar dolayısıyla oda başkanlarını tebrik ederek “Sivil toplum kuruluşlarının toplumları yönlendiren, eğitim, sosyal ve kültürel anlamda geliştiren ve kamu kurum ile kuruluşları çalıştıran bir işleve sahiptir. Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından birisi olarak kabul edilen AK Parti ailesi olarak bizler de bu manada STK’lara çok önem veriyoruz. Karatay Teşkilatı olarak bizler de birlikte çalışmaya ve birlikte yol almaya devam edeceğiz” dedi.

Oda başkanları da ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

