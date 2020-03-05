MHP’li Esin Kara: "Sözleşmeli Devlet Tiyatroları personeli kadroya alınmalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

MHP’li Esin Kara: "Sözleşmeli Devlet Tiyatroları personeli kadroya alınmalı"

İHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, sözleşmeli çalışan Devlet Tiyatroları personelinin kadroya alınması için kanun teklifi verdi.

MHP’li Esin Kara: "Sözleşmeli Devlet Tiyatroları personeli kadroya alınmalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, sözleşmeli çalışan Devlet Tiyatroları personelinin kadroya alınması için kanun teklifi verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması amacıyla hazırlanan Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sunan Esin Kara, kanunun yasalaşması halinde mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.
Milletvekili Kara, Devlet Tiyatroları bünyesinde sözleşmeli kadrolarda görev yapan personelin ihtiyaç duyulan hallerde Müdürlük ve Genel Müdürlükler haricinde çalıştırıldığını, bu görevlendirme neticesinde yeni görev yerlerine gitmeyenlerin sözleşme akitlerinin feshedildiğini hatırlattı.
Kara, “Görev yapan sözleşmeli personel hakkında yayınlanan yönetmelik maddeleri kapsamında belirtilen tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje kapsamında çalıştırılacak personellerin tanımının netleştirilmesi, hangi personelin hangi kapsamda çalıştırılacağının belirlenmesi önem arz etmektedir. Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç halinde personelin sözleşmede belirtilen görev yeri dışında da çalıştırılabilmesi, hizmet gereklerine istinaden başka ilde görevlendirilen personelin bu görevi kabul etmemesi halinde sözleşmesinin ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshi ile ortaya çıkan sorunların hazırladığımız kanunun yürürlüğe girmesi halinde çözüleceğini öngörmekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çumra’dan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Çumra’dan Bahar Kalkanı Harekatı’na destek
HAYTAP’dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER HAYTAP’dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti
AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li Özkoç'a tepki
YEREL HABERLER AK Parti Konya İl Başkanı Angı'dan CHP'li Özkoç'a ...
Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı
YEREL HABERLER Karlı dağa 'Türk Silahlı Kuvvetleri' yazdı
Bakan Kurum ve Çavuşoğlu hafta sonu Konya’ya geliyor
YEREL HABERLER Bakan Kurum ve Çavuşoğlu hafta sonu Konya’ya geliyor
Başkan Kılca: “STK’larımızın proje ve fikirlerine büyük önem veriyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “STK’larımızın proje ve fikirlerine ...
Ereğli’de okul servislerine denetim
YEREL HABERLER Ereğli’de okul servislerine denetim
Kompen, yeni serileri ile Avrasya 2020 Pencere Fuarı’nda görücüye çıktı
YEREL HABERLER Kompen, yeni serileri ile Avrasya 2020 Pencere ...
Kezzaplı saldırganın avukatı: Mağdurlar pejmürde kıyafetle mahkemeyi etkilemeye çalışıyor
YEREL HABERLER Kezzaplı saldırganın avukatı: Mağdurlar pejmürde ...
Yunan polisi tarafından darp edilen Konyalı genç: “Baba ve iş aşkıyla gittik darbe yedik”
YEREL HABERLER Yunan polisi tarafından darp edilen Konyalı genç: ...
(Görüntülü) Afgan hastada 'koronavirüs'e rastlanmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Afgan hastada 'koronavirüs'e rastlanmadı
(Görüntülü) Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını geçen Uğur: Baba hasretim vardı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını ...
Afgan hastada 'koronavirüs'e rastlanmadı
YEREL HABERLER Afgan hastada 'koronavirüs'e rastlanmadı
Levan Shengelia: "Malatya maçı ile çıkış yakalayacağız"
YEREL HABERLER Levan Shengelia: "Malatya maçı ile çıkış ...
Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış
YEREL HABERLER Kokoreç ustasından Mehmetçik Vakfı'na bağış
Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını geçen Uğur: Baba hasretim vardı
YEREL HABERLER Göçmenlerle birlikte Yunanistan sınırını geçen Uğur: ...
AK Parti'de 5 ilçe başkan adayı belli oldu
YEREL HABERLER AK Parti'de 5 ilçe başkan adayı belli oldu
Bilal Erdoğan Başkan Altay’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Bilal Erdoğan Başkan Altay’ı ziyaret etti
Konyasporlu Levan Shengelia: Malatyaspor maçı ile çıkış yakalayacağız
YEREL HABERLER Konyasporlu Levan Shengelia: Malatyaspor maçı ile ...
Karatay Belediyespor, jimnastikteki iddiasını da gösterdi
YEREL HABERLER Karatay Belediyespor, jimnastikteki iddiasını da ...
Başkan Çiğdem, mahalle muhtarları ve azalarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, mahalle muhtarları ve azalarıyla ...
Konya’nın ihracatı Şubat’ta yüzde 8,27 arttı
YEREL HABERLER Konya’nın ihracatı Şubat’ta yüzde 8,27 arttı
Konya’da üniversite öğrencilerinden Bahar Kalkanı Harekatı’na destek
YEREL HABERLER Konya’da üniversite öğrencilerinden Bahar Kalkanı ...
Meram Belediyesi yeni asfalt sezonuna hızlı başladı
YEREL HABERLER Meram Belediyesi yeni asfalt sezonuna hızlı başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X