MHP’li Esin Kara: "Sözleşmeli Devlet Tiyatroları personeli kadroya alınmalı"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya Milletvekili Esin Kara, sözleşmeli çalışan Devlet Tiyatroları personelinin kadroya alınması için kanun teklifi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına (TBMM) Devlet Tiyatroları bünyesinde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya alınması amacıyla hazırlanan Devlet Tiyatroları Personeli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini sunan Esin Kara, kanunun yasalaşması halinde mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.

Milletvekili Kara, Devlet Tiyatroları bünyesinde sözleşmeli kadrolarda görev yapan personelin ihtiyaç duyulan hallerde Müdürlük ve Genel Müdürlükler haricinde çalıştırıldığını, bu görevlendirme neticesinde yeni görev yerlerine gitmeyenlerin sözleşme akitlerinin feshedildiğini hatırlattı.

Kara, “Görev yapan sözleşmeli personel hakkında yayınlanan yönetmelik maddeleri kapsamında belirtilen tam zamanlı, kısmi zamanlı ve proje kapsamında çalıştırılacak personellerin tanımının netleştirilmesi, hangi personelin hangi kapsamda çalıştırılacağının belirlenmesi önem arz etmektedir. Genel Müdürlük tarafından ihtiyaç halinde personelin sözleşmede belirtilen görev yeri dışında da çalıştırılabilmesi, hizmet gereklerine istinaden başka ilde görevlendirilen personelin bu görevi kabul etmemesi halinde sözleşmesinin ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshi ile ortaya çıkan sorunların hazırladığımız kanunun yürürlüğe girmesi halinde çözüleceğini öngörmekteyiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.