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Selçuklu Belediyesi'ne iki "Sıfır Atık Belgesi"

İHA

Konya'nın Selçuklu İlçe Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından iki ayrı Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.

Selçuklu Belediyesi'ne iki "Sıfır Atık Belgesi"

Konya’nın Selçuklu İlçe Belediyesi Sıfır Atık Projesi kapsamında hayata geçirdiği Sıfır Atık Yönetim Sistemi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından iki ayrı Sıfır Atık Belgesi almaya hak kazandı.
Selçuklu Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı ‘Sıfır Atık’ projesi kapsamında atıkların kaynağında ayrıştırılarak milli ekonomiye kazandırılması ve atıkların oluşumun azaltılması adına ilçe genelinde yaptığı çalışmalar neticesinde iki ayrı "Sıfır Atık Belgesi" almayı başardı.
Selçuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek verirken bu doğrultuda çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Sıfır Atık Projesi kapsamında ambalaj atıkları, atık piller, atık elektrikli ve elektronik eşyalar konutlardan, okullardan, kurumlardan, satış noktaları gibi yerlerden kaynağında ayrı olarak toplanırken, 2019 yılında bu atıklara ilave olarak, tekstil atıkları, atık ilaçlar da toplanmaya başlandı. Selçuklu Belediyesi atıkların kaynağından ayrı toplanması amacıyla ilçede yer alan binalara 2 bin 500 adet iç mekan kutusu ve 250 adet kafes konteyner dağıtırken, okullara, konutlara ve kurumlara da yüz bin broşür dağıttı. Selçuklu’da yapılan Sıfır Atık çalışmaları kapsamında Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Selçuklu Belediyesine iki ayrı Sıfır Atık Belgesi verildi. Selçuklu Belediyesi hizmet binaları ve mahalli idareler için olmak üzere iki ayrı belge Selçuklu Belediyesine teslim edildi.

“62 bin konutta vatandaşlarımıza eğitim verdik”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu belgeyi alan ilk kurumlardan bir tanesi olmak bizim adımıza mutluluk verici. Sıfır Atık Projesini ilk olarak Selçuklu Belediyesi bünyesinde başlattık. Öncelikle Selçuklu Belediyesi hizmet binasındaki çöp kutularını kaldırıp yerine 6 farklı türde atıkları ayrıştırdığımız kumbaralar koyduk. Ayrıca ekiplerimiz sıfır atık konusunda ilçe genelinde de yoğun bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 62 bin 440 konutta vatandaşlarımıza yüz yüze eğitim verdik. 2 bin 80 öğrencimiz de Atık Toplama ve Ayırma Tesislerinde yerinde eğitimler aldı. Selçuklu Belediyesi olarak bu projeye büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda projemizi daha da geliştirerek yeni nesle bu kültürü kazandırmak istiyoruz. İnşallah geleceğin Selçuklu'sunu tüm hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz. Ben bu çalışmalar kapsamında görev alan tüm personelimize, duyarlılık göstererek tam destek veren tüm hemşehrilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Sıfır Atık Belgesi, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanmasını kapsayan sorumlulukları başarı ile yerine getiren özel ve kamu kurumlarına veriliyor. Selçuklu Belediyesi, atıkların dönüştürülmesi ve israfın önlenmesi amacıyla Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Konya'da bu belgeyi alan ilk belediye olurken Türkiye'nin ilklerinden olmayı başardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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