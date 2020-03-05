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Beyşehir Gölü’nün amatör balıkçılık sahaları yeniden belirleniyor

İHA

Türkiye'de sportif amatör olta avcılığının gözde merkezleri arasında yer alan ve ülkemizin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde amatör balıkçılık sahaları yeniden belirleniyor.

Beyşehir Gölü’nün amatör balıkçılık sahaları yeniden belirleniyor

Türkiye’de sportif amatör olta avcılığının gözde merkezleri arasında yer alan ve ülkemizin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde amatör balıkçılık sahaları yeniden belirleniyor.
Beyşehir Kaymakamlığının ev sahipliğinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Beyşehir Gölü’nün sorunları ve amatör balıkçılık sahalarının yeniden belirlenmesi konusunda bir istişare toplantısı düzenlendi. Öğretmenevinde düzenlenen, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, yapılan istişareler sonucunda Beyşehir Gölü’ndeki sportif amatör olta balıkçılığı yapılacak sahaların yeniden belirlenmesi karara bağlandı. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, sportif amatör balıkçılığın önemine vurgu yaptı. Beyşehir Gölü’nde yürütülen amatör avcılık faaliyetlerinin bu tür faaliyetlere gönül veren kişilerin ve vatandaşların gölün korunmasından benimsenmesine ve sahiplenmesi adına bölgeye çok büyük kazanımlar getireceğine inandığını dile getiren Özdemir, “İlk etapta gölün korunmasına yönelik çok büyük faydalar getireceğine inanıyorum. Onun için amatör avcılığı bölgemizde ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek, halka açabilirsek insanlarımızın balık ve gölle bütünleşmesi çok daha kolay olacak, bana göre zarar değil, fayda getirecek” dedi.
Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır da, günümüzde göl kıyılarında giderek artan otlanma sorununa değindi. Beyşehir Gölü’nde 1992 yılına kadar göl ile halkın iç içe olduğunu hatırlatan Başkan Bayındır, “Bizim çocuklarımız gölün her yerinde suya, göle girerdi. Göle et yiyen balığın atılmasının ardından Beyşehir Gölü’nde otlanmanın önüne bir türlü geçemedik” dedi.
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Yücel Doğan da, Beyşehir Gölü’nün ticari olarak kiraya verilmesinin ardından amatör balıkçılık sahalarının da tespiti amacıyla bir araya geldikleri bir toplantı düzenlediklerini vurgulayarak, Beyşehir Gölü’nde amatör balıkçıların nerelerde avlanabileceğine ilişkin yetkinin Tarım, Orman İl Müdürlüğünde olduğunu belirtti. Halen göl kıyılarında uygulanan amatör balıkçılık sahalarının nereler olduğunu aktaran Doğan, “Bu konudaki kararlar kurumumuzun verebileceği bir karar dahilinde alınabilir. Ancak, biz bunu burada ortak bir görüş alarak, bu görüşler doğrultusunda İl Müdürlüğümüzdeki komisyona sunup bunun bu şekilde yapılmasını istiyoruz. Bugün inşallah bunu tamamlayacağız” diye konuştu.
Avrasya Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İlhan Bal da, sportif amatör balıkçılıkla ilgili bazı taleplerinin olduğunu ve Beyşehir Gölü’ndeki 5 adanın ise botla amatör sportif balık avcılığına açılmasını istediklerini belirtti. Beyşehir Gölü’nde halen 9 farklı bölgede amatör avcıların sadece resmi tatil günlerinde İl Müdürlüğü tarafından belirlenen sahalarda tek oltayla av yapabildiğini hatırlatan Bal, “Federasyon olarak talebimiz, bir pilot bölge oluşturulsun, 45 adanın çerçevesinde gerekli şartları taşıyan, yani liman kaydı bulunan, amatör denizci belgesi olan, amatör balıkçı belgesi olan, kaptanlık belgesi bulunan, bu belgelere sahip olan kişiler en azından kooperatifin bu kiralama dönemindeki bu 5 yıllık süreçte bu bölgelerde bot ile can yeleklerini de kullanmak şartıyla burada bot ile amatör balıkçılık yapılabilsin. En azından adaların birkaçını açalım, burada kontrollü bir şekilde bu botla amatör avcılığı dönemini başlatalım istiyoruz” dedi.
Toplantıda, Beyşehir Gölü’nde son dönemde yaygınlaşan elektroşokla balık avcılığına yönelik Avrasya Federasyonu tarafından başlatılan girişimler neticesinde ilgili kurumlar tarafından uygulanmaya başlanılan yeni tedbir ve yürütülen çalışmalar da gündeme geldi. Bu konuda, çevre cezalarının da uygulanmaya başlamasıyla birlikte caydırıcılığın arttığı ancak hapis cezası getirilmesinin katliam olarak nitelendirilen bu yöntemlerin tamamen önlenmesinde önemli bir etken olacağına vurgu yapıldı. Toplantının sonunda Beyşehir Gölü’nde yenilenen sportif amatör balıkçılığın yapılabileceği alan ve yerlerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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