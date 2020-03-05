Konyaspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşilbeyazlılar, Süper Lig’in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Faruku Miya, Robert Mak, Marin Anicic ile Erdon Daci katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5’e 2 ile devam etti. Oyuncular yapılan taktik çalışma ile antrenmanı sonlandırdı.

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