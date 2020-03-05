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(Görüntülü) Yunan polisinin ailesinden ayırdığı Menice'nin kardeşi: Bir an önce kavuşmak istiyorum; Beşiktaş formamı geri istiyorum

DHA

Yunan polisinin ailesinden ayırdığı Menice'nin kardeşi: Bir an önce kavuşmak istiyorum; Beşiktaş formamı geri istiyorum

(Görüntülü) Yunan polisinin ailesinden ayırdığı Menice'nin kardeşi: Bir an önce kavuşmak istiyorum; Beşiktaş formamı geri istiyorum

Yunan polisinin ailesinden ayırdığı Menice'nin kardeşi: Bir an önce kavuşmak istiyorum; Beşiktaş formamı geri istiyorum
EDİRNE'den anne-babası ve kardeşleriyle geçtiği Yunanistan'da güvenlik güçlerince yakalanan Afgan ailenin kızı Menice Arapzade'nin(10) Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kardeşlerinden Hamit Arapzade (14), ''Kardeşime bir an önce kavuşmak istiyorum'' dedi. 
Avrupa'ya gitme hayali kuran Afgan Arapzade ailesi, bir grup göçmenle Edirne'deki Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçti. Ancak 3'ü çocuk 5 kişilik aile, Yunanistan'da güvenlik güçlerine yakalandı. Arapzade ailesinden annebaba ve 2 çocuğu araca bindirilirken, ailenin 10 yaşındaki kızları Menice de başka göçmenlerin bulunduğu araca bindirildi. Bu sırada ailesiyle bağlantısı kopan Menice, beraberinde olduğu göçmenlerle Türkiye'ye geri gönderildi. Menice'nin ailesinin kaybettiğini DHA'nın duyurmasının ardından Edirne Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün de devreye girmesiyle küçük kız, babası Seyid Arapzade ile buluştu.  
KARDEŞLERİ MENİCE'Yİ BEKLİYOR 
Yaşananların ardından anneleriyle birlikte bir süredir yaşadıkları Konya'nın Ereğli ilçesine dönen kardeşleri Masume (16), Hamit (14) ve Kerime Arapzade (11), Menice'nin gelmesini bekliyor. Kazım Karabekir Ortaokulu'nda eğitim gören Hamit Arapzade, kardeşi Menice'ye bir an önce kavuşmak istediklerini söyledi. Tekrar Yunanistan'a gitmek istemediğini belirten Hamit Arapzade, ''Babam alçı ustası. İş bulamadığı içinde hamallık yapıyordu. Son dönemlerde iş olmadığı için Yunanistan'a gitmek istedik. Bir daha ayaklarımı Yunanistan'a koymam. Çok acı çektim. Ailem de acı çekti. Türkiye'de büyüyeceğim, okuyacağım, askerlik yapacağım.  Türkiye benim için çok iyi ve ben Türkleri çok seviyorum. Arkadaşlarımla da aram iyi; onlar beni, ben onları çok seviyorum'' diye konuştu.  
YUNAN POLİSİNİN EL KOYDUĞU BEŞİKTAŞ FORMASINI İSTİYOR
Yunanistan'da telefonlarına ve eşyalarına el koyulduğunu anlatan Arapzade, ''Yunan polislerinden rica ediyorum. Telefonum vardı, eşyalarım vardı özellikle Beşiktaş formamı geri istiyorum. Formamı vermezlerse o forma için Yunanistan ile savaşmaya hazırım. O benim formamdı, canımdı'' diye konuştu. 
Kerime Arapzade de Yunanistan'da çok zorluklar çektiklerini belirterek, ''Çok zordu. O yüzden bir daha gitmeyi düşünmüyoruz. 2 yıldır Türkiye'deyiz. Bir an önce de Menice'ye kavuşmak istiyoruz'' dedi.
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ: MENİCE BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ
Türkçe öğretmeni Erol Akdağ da Menice ve kardeşlerine Türkçe dersi verdiğini belirterek, ''Bir gün okulda nöbetçiydim. Bahçedeydim ve elimde çay vardı. Öğle saatlerindeydi ve Menice yanıma geldi sonra tekrar gidip, geri geldi ve elindeki poşetin içinde simit vardı. Belki öğle yemeği için annesinin, babasının verdiği parayla bana simit aldı. 'Menice bu ne?' dedim. 'Erol hocam, bu simit ve size aldım' dedi. 'Ama sen' dediğimde 'Olsun' diye cevap verdi. Ona karşı gösterdiğim ilgiye bir mukabelede bulunmak istemişti. Almazsam kırılacağını düşünüp, alıp, diğer öğretmen arkadaşlarıma paylaştırdım ve arkadaşlarıma 'Bu simit çok değerli. Bir öğrencinin kendi öğle yemeğinden verdiği simit çok değerli' dedim. Menice bizim canımız, ciğerimiz, çok değerli. Akşam televizyondan izledim. Her şeyden önce bir insan. Bizim topraklarımıza gelen, bizim bir parçamız olan, bize bu şekilde davranan, bizden sevgi gören ve karşılığını veren birinin, oralarda darbedilmesi, insanlık adına acı verici'' diye konuştu. 
Menice'nin arkadaşları da durumlarını televizyonda haberlerden öğrendiklerini ve Ereğli'ye geri gelecek olmalarına sevindiklerini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Konya
2020-03-05 16:50:26

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