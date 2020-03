Akşehir Mehmetçik için tek yürek oldu

Suriye’nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan Bahar Kalkanı Harekatına destek amacıyla; Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesinin öncülüğünde, tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla “Şehitlerimize Saygı Kahraman Ordumuza Destek Yürüyüşü” yapıldı.

Akşehir Garnizon Komutanlığı önünden başlayan yürüyüş 24 Ağustos Bulvarı güzergahından devam ederek Anıt Meydanında son buldu. Katılımcılara Akşehir Belediyesi tarafından da bayrak dağıtıldı. Ellerinde Türk Bayrakları ile ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diye slogan atarak yürüyen kalabalığa, yol boyunca sıralanan öğrenciler de destek verdi. Anıt Meydanına ulaşan kalabalık grup, hep birlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşını okudu. Daha sonra İdlip’teki son saldırılarda şehit düşen askerlerimizin isimleri tek tek okunurken, Anıt Meydanındaki vatandaşlar da ‘Burada’ diye bağırdı.



“Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz”

Burada bir konuşma yapan Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, “Bu alçak saldırı hiçbir şekilde kabul edilemez. Biz her türlü zorluğu aşmayı bilen bir milletiz. Şimdi de birlik ve beraberlik içindeyiz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Mesleki ve sivil toplum örgütleri olarak bayrağımızın altında kenetlendik. Devletimizin ve ordumuzun her zaman yanındayız. Atılacak her adımın ve alınacak her kararın arkasındayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın” dedi.

Konuşmanın ardından okunan Kur’anı Kerim ve dua ile yürüyüş programı sona erdi. Yürüyüşe; Akşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Serhat Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi partilerin temsilcileri, şehit aileleri, gazi yakınları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

