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Başkan Kılca: “Sizler bizlerin baş tacısınız”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hizmet veren Emekli Konaklarında Kur'anı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kursu devam ediyor.

Başkan Kılca: “Sizler bizlerin baş tacısınız”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanında hizmet veren Emekli Konaklarında Kur'anı Kerim ve Temel Dini Bilgiler Kursu devam ediyor.
Karatay İlçe Müftülüğünün görevlendiği eğiticiler öncülüğünde 18 Emekli Konağında süren eğitimler Karataylılar tarafından takdir toplarken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç ile birlikte Keçeciler ve Çelebi Emekli Konaklarını ziyaret ederek devam eden eğitimlere katıldı. Başkan Kılca ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç, ilçe müftülüğü öğreticilerinden bilgi alarak emekli konaklarından faydalanan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak ilçenin dört bir yanına vatandaşların rahatı, huzuru ve sosyalleşmesine destek olmak amacıyla emekli konaklarını yaptıklarını, söz konusu projelerin Karatay’a önemli katkılar sağladığını söyledi.

“Emekli konaklarımız Kur’an ve ilim yuvası haline geldi”
Karatay Belediyesi olarak her kesimden ve her yaştan vatandaşlara yönelik bugüne kadar birçok proje ve hizmeti hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Hasan Kılca, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile gençlerimize ayrı bir önem veriyoruz ancak siz büyüklerimiz de bizler için çok kıymetlisiniz. Sizler bizlerin baş tacısınız. Belediyemiz tarafından ilçemize kazandırılan Emekli Konakları projemiz de bunun bir göstergesi. Sizlerin bir araya gelip birlikte zaman geçirmeniz ve sosyalleşmeniz güzel sonuçlara vesile oluyor. Uzun bir süredir emekli konaklarımızdan faydalanan büyüklerimize yönelik Kur’anı Kerim Kursu ile ilgili projemizi planlıyorduk. İlçe Müftülüğümüzün de katkılarıyla bunu hayata geçirmiş olduk. Bu projeyle tüm emekli konaklarımız bir ilim yuvası haline dönüştü. Bizler kadar sizlerin de bundan memnuniyet duyduğunuzu biliyorum. Peygamber Efendimizin de buyurduğu gibi, ‘Sizlerin en hayırlınız Kur’an öğrenen ve öğreteninizdir.’ Sizler de şu anda en hayırlı işi yapıyorsunuz. Bu vesileyle projemize destek veren İlçe Müftülüğümüze, hocalarımıza ve katılan siz büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Kur'anı Kerimi öğrenmekten ve okumaktan dolayı çok büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden emekli konağı sakinleri de Karatay Belediyesi ve Karatay İlçe Müftülüğüne teşekkür ettiler. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ziyaretinin sonunda 18 emekli konağında Kur’anı Kerim eğitimi alan vatandaşa 350 Kur’anı Kerim hediye etti.

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