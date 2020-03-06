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Yunanistan'a gitmek isterken ailesini kaybeden Menice, Konya’ya döndü Menice Arapzade: “Ben buraya yeni bir hayatla geldim”

İHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Afganlı göçmen ailenin çocuğu Menice Arapzade, 7 günlük ayrılığın ardından ailesiyle kavuşarak, buraya yeni bir hayatla geldiğini, bir daha Yunanistan'a gitmek istemediğini söyledi.

Yunanistan'a gitmek isterken ailesini kaybeden Menice, Konya’ya döndü Menice Arapzade: “Ben buraya yeni bir hayatla geldim”

Konya’nın Ereğli ilçesinde yaşayan Afganlı göçmen ailenin çocuğu Menice Arapzade, 7 günlük ayrılığın ardından ailesiyle kavuşarak, buraya yeni bir hayatla geldiğini, bir daha Yunanistan’a gitmek istemediğini söyledi.
Edirne’den annebabası ve 3 kardeşiyle geçtiği Yunanistan’da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve ailesini kaybeden 12 yaşındaki Afganistan uyruklu Menice Arapzade, Konya’nın Ereğli ilçesinde ailesine kavuştu. Babası ile birlikte İstanbul'dan otobüsle Ereğli’ye gelen Menice, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ereğli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Tezcan tarafından karşılandı. Valizleriyle evine götürülen Menice ve babası burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Ben buraya yeni bir hayatla geldim”
Annesi ve kardeşlerine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Menice, “Evime geldiğime çok sevindim. Anne, babasızlığın çok zor bir şey olacağına eminim. Çok şeyler gördüm. Şimdi eve geldiğim için çok mutluyum, oradayken çok mutsuzdum. Orada beni başka bir arabaya koydular, ailemi başka bir arabaya koydular. Yunanistan’a gittikten sonra ben kendi gözlerimle gördüm ki kadınlara vuruyorlar. Bir daha gitmek istemiyorum. Ben buraya yeni bir hayatla geldim, yeni bir hayat kurmak için. Asla gitmek istemiyorum. Okuluma devam etmek istiyorum. Türkçe öğretmeni olmayı çok istiyorum” dedi.

“Türk milleti olmasaydı şu an burada değildim”
Bir daha asla Yunanistan’a gitmek istemediğini kaydeden Menice, “Yunanistan polisi yüzünden 1 hafta ailemi göremedim. Şimdi ailemin yanında çok mutluyum. Yunanistan polisi herkese vuruyordu ama bana bir şey yapmadılar. Telefonları alıyorlardı, çantaları alıyorlardı, paraları alıyorlardı, hiçbir şey kalmadı. Çantamızı, her şeyimizi aldılar. Telefon da yoktu bizde, annemi arayamadık. Çünkü telefonumuzu aldılar. Ben Türk milletine çok teşekkür ederim. Onlar olmasaydı şimdi ailemin yanında olmayacaktım. Polislere çok teşekkür ederim. Sabaha akşam benimle ilgilendiler. Ama şimdi Yunanistan olsaydı asla böyle bir şey yapmazdı. Burada polisler anne baba gibi bana baktılar. Türk milleti olmasaydı şu an burada değildim. Pazartesi günü okula başlayacağım. Bu mahalleyi çok seviyorum. Çünkü herkes bana yardım ediyor. ‘Bu Afgan bize ne’ demiyorlar. Şimdi Yunanistan olsaydı ‘Bu yabancı bize ne’ derlerdi” şeklinde konuştu.
Menice'nin babası Said Arapzade ise, kızının bulunmasında ve getirilmesinde kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ereğli Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Osman Tezcan da, “Bakanlığımızın olaya el koyduğunu biz de dün öğrendik. Menice’nin kaybolduğunu ve bulunması yönünde çalışmalarda, ailenin yaşadığı bu travmanın hafiflemesinde çok faydalı olduğunu, çok gayret gösterdiklerini öğrendik. Biz de ailenin evine geldik ‘ne yapabiliriz’ diye. Aileyi içinde bulundukları bu durumda psikolojik hem ekonomik destekle destekleme kararı aldık. Bugün de kendilerini karşılayıp, evlerine kadar getirdik. Menice kendisi de söyledi, Türk devleti her zaman merhametli, sevecen, şefkatli yüzünü mazlumların korunması yönünde göstermiştir” ifadelerini kullandı.

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