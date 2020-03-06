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Şehidin ismi kütüphane ve okullarda yaşatılacak

İHA

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İdlib Şehidi Piyade Teğmen Bayram Olgun'un vasiyetini yerine getirdi. Tepekent Mahallesi'ne kazandırılan kütüphane törenle açılırken şehidin ismi de mahallede yer alan iki okula verildi.

Şehidin ismi kütüphane ve okullarda yaşatılacak

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İdlib Şehidi Piyade Teğmen Bayram Olgun'un vasiyetini yerine getirdi. Tepekent Mahallesi'ne kazandırılan kütüphane törenle açılırken şehidin ismi de mahallede yer alan iki okula verildi.
Bahar Kalkanı Harekatı esnasında şehit düşen Konyalı Piyade Teğmen Bayram Olgun’un doğup büyüdüğü Tepekent Mahallesi’ne istediği kütüphane vasiyeti gerçekleşti. Selçuklu Belediyesi daha önce hizmete sunduğu Tepekent Ticaret Merkezine şehidin adının verildiği kütüphane kazandırdı. Kütüphane açılışı öncesinde düzenlenen törenle de mahallede yer alan iki okula Şehit Bayram Olgun’un ismi verildi.

“O artık 81 milyonun kalbinde”
Şehit Piyade Teğmen Bayram Olgun'un isminin verildiği kütüphanenin açılışında konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Az önce okulumuza kahraman şehidimizin adını verdik. O artık 81 milyonun kalbinde ve inşallah Allah nezdinde de en yüce makamda. Bizlere düşen bundan sonra onu bütün dualarımızda anmak, geride kalanlara da sahip çıkmak onların emrinde, hizmetinde olduğumuzu hiçbir zaman unutturmamak ve unutmamaktır. Bu manada yine yeni yetişen gençlerin onun gibi kahraman, yüce ruhlu, vatan sevgisiyle donanmış, okuyan, iyi bir insan olması için eğitim kurumlarına adını vermeye karar verdik. Milli Eğitim Müdürlüğümüz çok hızlı bir çalışma yaparak önce ortaokullarımıza şehidimizin adını verdi. Yine aynı şekilde belediye başkanımız da çok hızlı bir şekilde şehidimizin 3 yıl önceki bir dileğini derhal yerine getirdi. İnşallah Tepekentimizin pırıl pırıl evlatları, öğrencileri hatta yetişkinleri, erkekleri, kadınları onun adıyla oluşturulan mekanda her bir yönden kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu binaya her girdiklerinde kitaplarını okurken derslerini çalışırlarken, şehidimizin adını görecekler. Bunu hiçbir zaman unutmayacaklar ve okuyacakları dualarla Fatihalarla inşallah ruhunu şad edecekler. Ben kahraman şehidimize yüce Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Kalanlarına sabır diliyorum” dedi.

“Şehidimizin ailesine hizmet etmeye devam edeceğiz”
Şehidin mirasını yerine getirdiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, “Acımız büyük ama biliyoruz ki şehidimiz en yüce makamda. Biz de onun emaneti olan ailesine her zaman hizmet etmeye devam edeceğiz. Artık annesinin evladı, yakınlarının akrabasıyız. Her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şehidimizin nasıl bir öğrencilik dönemi geçirdiğini, kitaba olan ilgisini yakınlarından öğrendik. Üç yıl önce sosyal medyadan Tepekent’e bir kütüphane istediğini şehadet gününde Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta’ya sosyal medya üzerinden gelen bir mesajla öğrenmiş olduk. Hemen o an Genel Başkan Yardımcımız bu mesajı bize iletti. Biz de o dakika itibariyle şehidimizin adıyla Tepekent’e bir kütüphane yapılması için çalışma başlattık. Bugün Tepekent’in merkezinde şehidimizin adını verdiğimiz bir kütüphanenin açılışını yapıyoruz. Burada inşallah çocuklarımız bol bol kitap okuyup şehidimize dua edecekler. Eğitim hayatlarında inşallah buradan edindikleri kazanımlarla üst seviyelere gelecekler” şeklinde konuştu.
Şehit Bayram Olgun’un isminin verildiği kütüphanenin açılışı Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’nun duasının ardından kurdele kesimiyle gerçekleşti. Protokol üyeleri ve şehidin ailesi hizmete açılan kütüphaneyi gezdi.
Açılış törenine, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, Konya İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Müftüsü Nusret Karabiber, Selçuklu Belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, şehidin ailesi, Tepekent Mahalle Muhtarı Süleyman Şamcı ve mahalle sakinleri katıldı.

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