Op. Dr. Özpınar: “Sarı nokta ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır”

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, göz hastalığı olan 'sarı nokta'nın tedavisinin ardından ömür boyu takibi gerektirdiğini söyledi.

Medicana Konya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yavuz Özpınar, sarı nokta hastalığının hala ülkemizde ve dünyada önlenebilir körlük nedenlerinin başında geldiğini belirtti. Hastalığın temel olarak görmeden sorumlu retina ve makula bölgelerini etkilediğini ifade eden Op. Dr. Yavuz Özpınar, daha çok yaşla birlikte görülmesine rağmen her yaşta görülebileceğini anlattı.



“Ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır”

Sarı nokta hastalığının erkek hastalarda, sağlıksız beslenme düzeni olan hastalarda ve diğer göz hastalıklarına sahip olan hastalarda daha sık görülebileceğini kaydeden Op. Dr. Özpınar, “Hastalığın tedavi yöntemleri daha yakın bir zamana kadar tedavisi yokken güncel tıpla birlikte göz arkasına, retina bölgesine lazer uygulanması, fotodinamik dediğimiz tedavilerin uygulanması, özellikle son 5 yıl içerisinde göz arkasında göz içi enjeksiyonların uygulanmasıyla başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. Fakat hastaların şunu bilmesi gerekir ki sarı nokta hastalığı ömür boyu takibi gerektiren bir hastalıktır” ifadelerini kullandı.



“Vücudun genel sağlık durumu ile ilgili bir hastalıktır“

Sarı nokta hastalığının tedavi etmekten ziyade nasıl korunulacağını ve hasta olmamak için neler yapılacağını bilmekten geçtiğini aktaran Op. Dr. Özpınar, “Sarı nokta hastalığı vücudun genel sağlık durumu ile ilgili bir hastalıktır. Sağlıklı beslenme, diyet, spor, obeziteden korunma, beslenme şeklimizin daha çok balık yeşil sebzeler, protein kaynaklı olması, karbonhidrattan uzak durmakla önleyebiliriz. yine hipertansiyondan korunma, sigara ve alkolden uzak durma ve diğer sistemik hastalıklarımızın şeker, troit hastalıkları gibi bunların düzgün bir şekilde kontrol edilmesiyle sarı nokta hastalığından korunulabilir. Ailesinde bu hastalık olanların sarı nokta hastalığı açısından daha riskli olduğunu bilmeleri ve daha çok kontrole gelmeleri gerekir” şeklinde konuştu.

En sık gelen sorulardan birinin hastaların katarakt cerrahisi olup olmayacağı olduğunu belirten Özpınar, “Katarakt cerrahisi ve diğer göz içi cerrahilerinin sarı nokta hastalıklarına da başarılı bir şekilde uyguluyoruz. Burada hastalarımızın bilmesi gereken en önemli şeylerden birisi göz içine konacak merceklerin sarı nokta hastalığı için koruyucu olan mercek tiplerinin seçilmesi ve ameliyat sonrası sarı nokta hastalığının takip etmeleri gerekir” şeklinde konuştu.

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