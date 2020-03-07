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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Kurum: “Üniversitelerimizden FETÖ unsurlarını temizledik”

İHA

Bakan Kurum: “Üniversitelerimizden FETÖ unsurlarını temizledik”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, FETÖ terör örgütünün üniversitelerden tamamen temizlendiğini söyledi.
Çeşitli program ve açılışlara katılmak üzere Konya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Yurt Yerleşkesinin resmi açılış törenine katıldı. Bakan Murat Kurum burada yaptığı konuşmada, Mehmetçiğin yüz yıllar boyunca bu coğrafyada hakkın, iyiliğin, adaletin temsilcisi olduğunu ve insanlığın huzuru ve selameti için can verdiklerini söyledi.

“Coğrafyamızın kaderi barut kokusu, kan ve gözyaşı değildir”
Coğrafyamızın kaderinin barut kokusu, kan ve gözyaşı olmadığını ifade eden Bakan Murat Kurum, “Bizim mazimizde yüzlerce yıl boyunca yeryüzünde barışı, iyiyi, güzeli, vicdanı ve adaleti yaşatmak vardır. Coğrafyamıza yeniden huzuru, istikrarı, güveni, mutluluğu getirecek olanlarsa bizleriz, siz gençlerimizsiniz. Sizleri daha güzel bir geleceğe hazırlamalıyız. Çünkü siz, ülkemizi ve coğrafyamızı geleceğe taşıyacaksınız. Bu nedenle daha iyi bir eğitim almalı, bilgili, araştıran, sorgulayan bir nesil olarak yetişmelisiniz” ifadelerini kullandı.

“Türk İslam dünyasının size ihtiyacı var”
Öğrencilere, öğrenen, üreten gençler olmaları gerektiğini anlatan Bakan Kurum, “Tarihini bilen, vatanına ve milletine bağlı, milletine sevdalı, ülkesine sevdalı gençlere her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Mazlum coğrafyaların size ihtiyacı var, Türk İslam dünyasının size ihtiyacı var. Bunu asla unutmayınız. “Türkiye Beklenendir” ve sizleri her zaman birileri bekliyor olacak” diye konuştu.

“Eğitime, öğretime, üniversitelerimize ve topyekün maarifimize büyük katkılar yaptık”
Böylesine sorumluluk isteyen vazifelerin sadece öğrencilerin omuzlarında olmadığını ifade eden Bakan Kurum, “Tüm bu hedefleri başarmak için; bizim de, devlet olarak üzerimize düşen vazifeler var. Hamdolsun, son 18 yılda, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ve liderliğinde eğitime, öğretime, üniversitelerimize ve topyekün maarifimize büyük katkılar yaptık. En ciddi eğitim hamlelerini sizler için bir bir hayata geçirdik” diye konuştu.
Bugünden tam 18 yıl önce Türkiye’nin eğitim alanında sorun yumakları içerisinde olduğunu kaydeden Bakan Kurum, “İçimizi acıtan adaletsizlikler yaşanmaktaydı. Başörtüsü nedeniyle okullara alınmayan, imkânsızlıklar nedeniyle okula gidemeyen, kat sayı nedeniyle üniversiteye gidemeyen evlatlarımız vardı. Bugün Türkiye tüm bu sorunlarını aşmış, eğitim noktasında geleceğe emin adımlarla yürüyen bir ülke haline gelmiştir. Eğitime harcanan bütçemizi 10 milyar liradan, 161 milyara çıkarttık” dedi.
Burs verilen öğrenci sayısının da burs miktarının da arttığını belirten Bakan Kurum, “Üniversite sayısını 76'dan 207'ye, öğretim elemanı sayısını 70 binden 170 bine, öğrenci sayısını 1,6 milyondan 8 milyona yükselttik. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak biz de, 19 üniversitemizle birçok önemli protokole imza attık. Sayısız üniversite binası ve derslik inşa ettik. En son Marmara Üniversitemiz için Cumhurbaşkanımızın adıyla anılacak külliye projemizin temellerini attık” şeklinde konuştu.

“Üniversitelerimizde FETÖ Terör Örgütü unsurlarını tamamen temizledik”
Yurdun bir özelliğinin de isminin 15 Temmuz olması olduğunun altını çizen Bakan Kurum, bu tarihin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini söyledi. Milletin ve gençlerin tanklara, uçaklara, ağır silahlara karşı göğsünü siper ettiğini anlatan Bakan Kurum, "Bu uğurda 251 şehit vermiş, ihanet şebekesinin planlarını tamamen bozmuştur. Hain FETÖ Terör Örgütü, üniversitelerimizde de, öğrenci yurtlarımızda da yapılanmış, milletimizin hayır hasenat konusundaki, duygularını, hassasiyetini istismar etmiştir. Bu milletin duygularını, eğitim adı altında, kendilerine tabi mankurtlaşmış bireyler yetiştirmek için kullanmışlardır. Şimdi artık okullarımızda, üniversitelerimizde FETÖ Terör Örgütü unsurlarını tamamen temizledik. Şimdi artık, siz değerli kardeşlerimizin önünde bambaşka imkanlar, bambaşka bir Türkiye var, Konya var” şeklinde konuştu.
Bakanlığın Konya projeleri arasında öğrencileri mutlu edecek projeler de bulunduğunu kaydeden Murat Kurum şunları söyledi: “Ankara’dan başlamak üzere Mogan Gölü, Tuz Gölü, Aksaray, Konya rotasını kapsayan Bisiklet Yolu Ağı için çalışmalarımızı başlattık. Artık Konya’da öğrenim gören kardeşlerimiz bu bisiklet yollarında gönüllerince bisiklet sürebilecekler, Konya’yı boydan boya bisikletleriyle geçebilecekler. Yine Konyamıza millet bahçeleri ve ekolojik koridorlarla beraber 2 milyon metrekare yeşil alan oluşturuyoruz. Millet bahçelerimizde derslerinizden kalan boş zamanlarınızda dinlenebilir, arkadaşlarınızla güzel zaman geçirebilir, yeni yapacağımız millet kıraathanelerinde 7/24 ders çalışabilirsiniz.”

"Selçuklu'da çalışmalar sürüyor"
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da konuşmasında, ilçelerinin kadim medeniyet Selçuklu payitahtı Konya’nın en büyük merkez ilçesi olduğunu ifade ederek, “Adını kadim medeniyetten alan güzel ilçeye ve her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilere hizmet etme noktasında başta temel belediyecilik hizmetleri olmak üzere spordan sağlığa, kültürel aktivitelerden imara, alt yapıdan çevre sağlığına kadar her alanda çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Konya Valisi Cüneyit Othan Toprak ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın konuşmalarının ardından Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırılan 2 bina 4 bloktan oluşan bin yatak kapasiteli 15 Temmuz Yurt Yerleşkesi kurdele kesilerek resmi açılışı yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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