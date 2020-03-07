Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Yunak ilçesi Kurtuşağı Meşelik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 D 6828 plakalı traktör sürücüsü Mustafa D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Sürücü traktörün altında kalarak can verdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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