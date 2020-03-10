(Görüntülü) Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1

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KONYA'da Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde fırtına nedeniyle okullar bugün olmak üzere 1 gün tatil edildi.

Ereğli ve Halkapınar ilçelerinde gece saatlerinde başlayan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle her iki ilçede de okullar bugün olmak üzere tatil edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri yaptıkları açıklamada, "Şiddetli rüzgar ve fırtınadan dolayı; ilk, orta, lise tüm okullarımız, Halk Eğitim kursları, işletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerimiz ve engelli ve hamile çalışanlarımız için, bir gün eğitime ara verilmiştir."denildi. DHA-Genel Türkiye-Konya

2020-03-10 10:16:51



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