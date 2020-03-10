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Karatay’da “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri sürüyor

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen "Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu" seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.

Karatay’da “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerlerinin ikincisi gerçekleştirildi.
Karatay Belediyesi, Karatay Kent Konseyi ve Enderun Eğitim, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle düzenlenen “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda yoğun bir katılımla Psikoterapist Nazlı Özburun’un “Evliliğe Hazırlık” konulu sunumuyla başlayan seminerlerin ikinci oturumunda Klinik Psikolog Beyhan Budak, “Evlilikte İletişim” başlığında pek çok konudaki bilgi ve tecrübelerini katılımcılarla paylaştı.

“Evlilikleri bitirme noktasına getiren 4 temel problem var”
Evlilikte ortaya çıkan sorunların tespiti, çözümü ve evliliğin sağlıklı bir şekilde ilerletilebilmesinin en önemli yolunun aile içi iletişimden geçtiğini belirten Klinik Psikolog Beyhan Budak, ne olursa olsun eşlerin birbirleriyle konuşmaktan ve paylaşmaktan vazgeçmemesi gerektiğini söyledi. Budak, “Eşlerden herhangi birinin erkek veya kadın fark etmez, sürekli olarak ‘Problem sendeymiş, önce kendini düzeltmen lazım, senin yüzünden bu haldeyiz’ gibi suçlamalar yönelttiği sürece sorun çözülemez. Dolayısıyla herkes öncelikle işe, karşısındakini değil kendisini düzeltmekle başlamalı. Eğer siz, hep karşınızdakini suçlamak yerine ‘Bende ne hatalar var, ben kendimde neyi düzeltmeliyim’ derseniz, önemli oranda mesafe alabilirsiniz. Evlilikleri bitirme noktasına getiren 4 temel problem var. Her türlü eleştiriye karşı hep kendini savunma, iletişime ve paylaşmaya karşı duvar örme, aile içinde tüm çabalara ve söylemlere karşı hep eleştiride bulunma ve karşınızdakini hor görme. Eğer bir çift, evliliklerinde bu dört temel soruna karşı bir gayret göstermiyor veya aynı tavırlarına devam ediyorlarsa maalesef bu evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesi mümkün değildir. Boşanmalarla neticelenebilen bu sorunların çözümü de yine iletişimden yani eşlerin birbirleri sohbet etmesi, konuşmasından geçiyor. Ben, evliliğe toplumları ve insanlığı kurtaran bir mucize olarak görüyorum. Onun için de evlilik kurumuna sahip çıkmalı ve hepimiz, üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmalıyız” ifadelerini kullandı.
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonunda düzenlenen seminere Karatay Belediyesi yöneticileri, Enderun Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Metin, Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdürrahim Arslan, Kent Konseyi kadın ve gençlik meclislerinin başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Karatay Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Öte yandan “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” kapsamında gerçekleştirilen seminerlerin üçüncüsü 20 Mart Cuma günü, saat 19.30’da, Dr. Rukiye Karaköse’nin “Evlilikte Sorunlar ve Çözüm Yolları” konusundaki sunumuyla gerçekleştirilecek. Seminerlerin sonuncusu ise 6 Nisan Pazartesi günü Prof. Dr. Saffet Köse’nin “İslam’da Aile” konu başlığında yapılacak.

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