Başkan Kavuş ‘Bizim Meram Taksi’ ile Meram yollarında

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, durakta otobüs, dolmuş yada taksi bekleyenlere ‘Bizim Meram Taksi’ ile sürpriz yaptı. Halkın nabzını tutmak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek amacıyla özel olarak hazırlanan taksinin direksiyonuna geçen Başkan Kavuş, durakta bekleyen vatandaşları gidecekleri yere kadar götürerek, yol boyunca hemşehrileriyle sohbet etti. Karşılarında belediye başkanını görenler, yaşadıkları kısa süreli şokun ardından belediyenin çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ve Meram için beklentilerini yüz yüze Başkan Kavuş’a anlatma fırsatı yakaladı. Başkan Kavuş ise, vatandaşlarla sohbet etme ve onların belediye hakkındaki fikirlerini öğrenme fırsatı buldu.



“Vatandaşlarımızla hep iç içe olduk”

Hemşehrilerine her kanaldan ulaşma gayretinde olduklarını hatırlatan Başkan Kavuş, “Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımızla hep iç içe olduk. Onlar bizi, biz onları ziyaret ettik. Teknoloji ve internet başta olmak üzere tüm kanalları sonuna kadar kullandık. Bizim Meram ile dertlerine derman olmaya çalıştık. Şimdi de hayata geçirdiğimiz bu yeni halkla ilişkiler çalışmamızla sıcak ve samimi ortamda onları dinliyoruz. Her kesimden vatandaşımızın fikirlerini öğrenme fırsatı yakalıyoruz” şeklinde konuştu.



“Hem taksimizin hem Meramımızın yolu her daim açık olsun”

‘Bizim Meram Taksi’ ile Meramlıları istedikleri yere kadar götürürken onlarla sohbet etme, beklentilerini alma varsa taleplerini öğrenme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Bununla birlikte bu çalışma ile Meram’ın sokaklarını bir kez daha gezme fırsatı yakalamış ve çalışmaları ya da eksikleri yerinde görme şansını da yakalamış olduk. Meram sokaklarını zaman zaman yalnız başıma da dolaşıyor hemşehrilerimle görüşüyorum. Ancak o zaman bile etrafınız kalabalıklaşıyor. İnsanlar o kalabalık içinde söylemek istediklerini tam anlamıyla söyleyemiyor. Ama bunda hemşehrimle başbaşayım. İstediğini, gönlünden geçeni, düşüncesini rahatça söyleyebiliyor. Bu sebeple her yönüyle Meram’ın yararına olacak bu çalışmada bu kezde Bizim Meram Taksi’yle, hemşerilerimizin huzurlarına çıkmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Hem taksimizin hem Meramımızın yolu her daim açık olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

