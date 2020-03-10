Başkan Kavuş ‘Bizim Meram Taksi’ ile Meram yollarında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Kavuş ‘Bizim Meram Taksi’ ile Meram yollarında

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, halkın nabzını tutmak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek amacıyla özel olarak hazırlanan Bizim Meram Taksi'nin direksiyonuna geçti.

Başkan Kavuş ‘Bizim Meram Taksi’ ile Meram yollarında

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, halkın nabzını tutmak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek amacıyla özel olarak hazırlanan Bizim Meram Taksi’nin direksiyonuna geçti.
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, durakta otobüs, dolmuş yada taksi bekleyenlere ‘Bizim Meram Taksi’ ile sürpriz yaptı. Halkın nabzını tutmak, görüş ve beklentilerini birebir öğrenmek amacıyla özel olarak hazırlanan taksinin direksiyonuna geçen Başkan Kavuş, durakta bekleyen vatandaşları gidecekleri yere kadar götürerek, yol boyunca hemşehrileriyle sohbet etti. Karşılarında belediye başkanını görenler, yaşadıkları kısa süreli şokun ardından belediyenin çalışmaları hakkındaki düşüncelerini ve Meram için beklentilerini yüz yüze Başkan Kavuş’a anlatma fırsatı yakaladı. Başkan Kavuş ise, vatandaşlarla sohbet etme ve onların belediye hakkındaki fikirlerini öğrenme fırsatı buldu.

“Vatandaşlarımızla hep iç içe olduk”
Hemşehrilerine her kanaldan ulaşma gayretinde olduklarını hatırlatan Başkan Kavuş, “Göreve başladığımız günden itibaren vatandaşlarımızla hep iç içe olduk. Onlar bizi, biz onları ziyaret ettik. Teknoloji ve internet başta olmak üzere tüm kanalları sonuna kadar kullandık. Bizim Meram ile dertlerine derman olmaya çalıştık. Şimdi de hayata geçirdiğimiz bu yeni halkla ilişkiler çalışmamızla sıcak ve samimi ortamda onları dinliyoruz. Her kesimden vatandaşımızın fikirlerini öğrenme fırsatı yakalıyoruz” şeklinde konuştu.

“Hem taksimizin hem Meramımızın yolu her daim açık olsun”
‘Bizim Meram Taksi’ ile Meramlıları istedikleri yere kadar götürürken onlarla sohbet etme, beklentilerini alma varsa taleplerini öğrenme fırsatı yakaladıklarını kaydeden Başkan Kavuş, “Bununla birlikte bu çalışma ile Meram’ın sokaklarını bir kez daha gezme fırsatı yakalamış ve çalışmaları ya da eksikleri yerinde görme şansını da yakalamış olduk. Meram sokaklarını zaman zaman yalnız başıma da dolaşıyor hemşehrilerimle görüşüyorum. Ancak o zaman bile etrafınız kalabalıklaşıyor. İnsanlar o kalabalık içinde söylemek istediklerini tam anlamıyla söyleyemiyor. Ama bunda hemşehrimle başbaşayım. İstediğini, gönlünden geçeni, düşüncesini rahatça söyleyebiliyor. Bu sebeple her yönüyle Meram’ın yararına olacak bu çalışmada bu kezde Bizim Meram Taksi’yle, hemşerilerimizin huzurlarına çıkmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim. Hem taksimizin hem Meramımızın yolu her daim açık olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Konya'daki NATO üssünde görevli Alman ...
Medeniyet Okulu anaokullarında
YEREL HABERLER Medeniyet Okulu anaokullarında
Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde koronavirüs çıkmadı
YEREL HABERLER Konya'daki NATO üssünde görevli Alman askerde ...
(Görüntülü) Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 2 (EKİYLE)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; ...
Fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına minareleri devirdi, çatıları uçurdu
Refüje çarpan hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi
YEREL HABERLER Refüje çarpan hafif ticari araç, tramvay yoluna girdi
Karatay’da “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” seminerleri sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Sağlıklı İletişim Mutlu Aile Okulu” ...
Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar ...
Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu
YEREL HABERLER Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar ...
(Görüntülü) Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; cami minaresi yıkıldı - 1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil; ...
Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil edildi
YEREL HABERLER Konya'nın iki ilçesinde okullar fırtınadan tatil ...
Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Ereğli ve Halkapınar'da okullar tatil edildi
(Görüntülü) Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Ahırdan 6 büyükbaş hayvanın çalınma ...
Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti
YEREL HABERLER İntihar için su deposuna çıkan adamı polis ikna etti
İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi başladı
YEREL HABERLER İttifak Holding Konyaspor'da Fenerbahçe mesaisi ...
Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Kayacık Huzur Bahçelerinde kura heyecanı yaşandı
Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli oluyor
YEREL HABERLER Karaaslan Hobi Bahçeleri'nin yeni sahipleri belli ...
Medova ve Medaş kadın sağlığı için bir arada
YEREL HABERLER Medova ve Medaş kadın sağlığı için bir arada
SÜ'de Furkan Kocaman anıldı
YEREL HABERLER SÜ'de Furkan Kocaman anıldı
Büyükşehir’den çiftçiye fidan ve fide desteği
YEREL HABERLER Büyükşehir’den çiftçiye fidan ve fide desteği
Başkan Kavuş’tan kadın personele karanfil
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan kadın personele karanfil
(Görüntülü) Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı için başvuru yaptı-ARŞİV
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadir Şeker, cezaevinde üniversite sınavı ...
Hüyüklü belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Hüyüklü belediye meclis üyeleri mevzuat bilgilendirme ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X