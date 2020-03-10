Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu (2)

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İMAM: DEPREM OLUYAR SANDIM

Konya'nın Ereğli ilçesinde, saatteki hızı 72 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle 35 yıllık Cafer-i Tayyar Camii'nin minaresi yıkıldı. 5 yıldır camide imamlık yapan Cemil Keskiner, fırtınada minare yıkıldığı sırada deprem olduğunu zannettiğini söyledi. Caminin yanındaki lojmanda kalan Keskiner, ''Sabah namazına kalkmak üzereydim. Bir anda ses geldi. Deprem oluyor sandım. Dışarı çıktığımda minarenin yıkıldığını gördüm'' dedi.



DHA-Genel Türkiye-Konya Atilla ATMACA -Tolga YANIK

2020-03-10 13:35:56



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