Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu (3)

KAYMAKAM ÇİFTÇİ: CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, ilçedeki fırtınanın saat 04.00 sıralarında başladığını ve saatteki hızının 70 ila 100 kilometre arasında olduğunu, öğrencilerin can güvenliği açısından okullara bugün ara verilmesine karar alındığını söyledi.

Meteoroloji verileri üzerine dün belediye ve muhtarlıklar aracılığıyla halkı fırtınaya karşı uyardıklarını ifade eden Çiftçi, ''Aralarında resmi kurumlarında olduğu birçok binanın çatısı uçtu. Özellikle yüksek katlı binaların çatısının uçtuğunu ve araçlara zarar verdiğini biliyoruz. En çok hasarın Toros Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. İl AFAD Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başladı. Bizim için önemli olan şu ana kadar can kaybı ve yaralanma yok. Lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından hafif düzeyde etkilenen vatandaşlarımız var. Onlar da hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. İki camimizin minaresi yıkıldı. Allah'tan onların yanında konut veya yaşam alanı olmadığı için can kaybı olmadı. İlçemizde çok ciddi boyutta zarar, ziyan yok'' diye konuştu.

Kaymakam Çiftçi, soba zehirlenmelerine karşı vatandaşların yatmadan önce mutlaka kömür sobalarını söndürmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli DHA

2020-03-10 15:32:29



