Ereğli'de fırtına; cami minaresi devrildi, çatılar uçtu (4)



3 KİŞİLİK AİLE ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Halkapınar'da şiddetli rüzgar nedeniyle Küsüre Mahallesi'nde Küsüre Cami'nin minaresi, cami ve bitişiğindeki evin üzerine düştü. Ölümden son anda kurtulduklarını belirten Musa Soysal, ''Gece hava fırtınalıydı ve bizde uyumamıştık. Saat 04.00 sıralarıydı. Engelli oğlum Ali tuvalete gitmişti. 10 saniye sonra falan bir gürültü sesi duyduk eşim Meşure Soysal ile koridora koştuk. Arkasından caminin minaresi evin odanın üzerine yıkıldı. Eşim ve oğlumla hemen dışarı çıktık. Dışarı çıktığımızda minarenin bir kısmında caminin üzerine yıkıldığını gördük. Geçici bir süre akrabalarımızın yanında kalacağız'' dedi.

Yaşanan olayın ardından Halkapınar Belediyesi ekipleri evi ve camiyi mühürleyip, çevresinde güvenlik önlemi aldı. Ardından AFAD ekipleri tarafından hasar tespit çalışması başlatıldı.

DHA-Genel Türkiye-Konya / Ereğli Atilla ATMACA Tolga YANIK

2020-03-10 18:11:07



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