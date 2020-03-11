Konya'da kayıp koyunları jandarma bulup sahibine teslim etti

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Ereğli ilçesinde ağıldan kaybolan 46 koyun jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, gece 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Çiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devlet desteği ile küçükbaş hayvan alarak yetiştiren U.G. ağılındaki küçükbaş hayvanların yerinde olmadığını fark etti. Koyun sahibi U.G.’nin durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirmesiyle ekipler çalışma başlattı. Koyunlar, jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 2 sonra Karaburun yaylasında ağıla yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Jandarma tarafından bulunan 46 adet koyun sahibi U.G.’ye teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.