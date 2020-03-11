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Başkan Kılca: “Şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak istiyoruz”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Seddülbahir'de çarpışan Konyalı Mehmet Oğlu Ali'nin Konya'dan Çanakkale Cephesi'ne olan yolculuğunu ve hiç savaş görmemiş kahraman askerin gözünden Çanakkale Zaferi'ni illüstrasyon çizimlerle hikayeleştirdi.

Başkan Kılca: “Şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak istiyoruz”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi Seddülbahir’de çarpışan Konyalı Mehmet Oğlu Ali’nin Konya’dan Çanakkale Cephesi’ne olan yolculuğunu ve hiç savaş görmemiş kahraman askerin gözünden Çanakkale Zaferi’ni illüstrasyon çizimlerle hikayeleştirdi.
Ülkenin ve Konya’nın tarih, kültür ve medeniyetine katkı sunmak amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Karatay Belediyesi, bir sosyal medya çizgi serisi projesine daha imza attı. Geçtiğimiz yıl ahirete irtihalinin 746’ncı yılında Hazreti Mevlana’nın hayatı ve öğretilerini konu alan 30 bölümlük sosyal medya çizgi serisi projesini gerçekleştirerek büyük ilgi gören ve pek çok kesimden takdir toplayan Karatay Belediyesi, şimdi de Çanakkale Zaferi’ni konu alan bir hikayeyi vatandaşlarla paylaşıyor. “2 Gün Bir Ömür” adını verilen projeyle, Çanakkale Zaferi’nin 105. yılı etkinlikleri kapsamında eşsiz zaferi mümkün kılan isimsiz binlerce şehit ve meçhul yüzbinlerce kahramandan ilham alınarak hayata geçirildiği belirtildi.

Konyalı asker Mehmet oğlu Ali’nin gözünden Çanakkale Zaferi
10 bölümden oluşan sosyal medya çizgi serisinde geçen olaylar, babası Balkan gazisi ve Konya’da çiftçilikle uğraşan bir ailenin tek oğlu olan Ali’nin gözünden anlatılıyor. Balkan Harbi ile Osmanlı Devleti, oldukça yorulmuş vaziyettedir. Bu durumu fırsat bilen düşmanlar, Anadolu’yu işgal etmenin tam vakti olduğunu düşünürler ve harekete geçerler. Buna karşılık Osmanlı, seferberlik ilan eder ve eli silah tutan herkesi Çanakkale Cephesi’ne çağırır, olaylar böylece gelişir.
Projeyle ilgili değerlendirmede bulunan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, bütün Çanakkale Zaferi’nin bir özeti olan bu hikayeyi Anadolu gencinin gözünden anlatmak istediklerini söyledi. Binlerce yıllık tarihimizin, birçok şanlı zaferle ve kahramanlıklarla dolu olduğunu anlatan Başkan Hasan Kılca, “Çanakkale, bambaşkadır. Çanakkale, bütün varlığını feda ettiği vatanının korumak, canını inandığı dinine adamış bir milletin var olma savaşıdır. Çanakkale bu yönüyle bir inanç mücadelesidir. Milletimizi bu topraklardan atmak isteyen yedi düvele karşı verilmiş en muazzam müdafaadır. Karatay Belediyesi olarak bizler de ‘Ezineli Yahya Çavuş’ ve ‘Konyalı Mehmet Oğlu Ali’nin nezdinde Çanakkale Zaferi’ni mümkün kılan bütün kahramanlarımızı yad etmek, aziz şehitlerimizin hatırasını canlı tutmak ve tabii ki hikayeyi görsel bir mecraya dönüştürerek, bilinirliğini ve akılda kalıcılığını arttırmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Medeniyetimiz, kültürümüz ve tarihimize yönelik projelerimiz sürecek”
Geçtiğimiz yıl da Hazreti Mevlana’nın hayatı ve öğretilerini konu alan 30 bölümlük sosyal medya çizgi serisi projesini hayata geçirdiklerini, söz konusu projeyle 5 milyonun üzerinde kişiye ulaştıklarını hatırlatan Hasan Kılca, tarih, medeniyet ve kültürümüzün daha çok kişiye ulaşması konusundaki çalışmaları arttırma gayretinde olduklarını ifade etti. Bu alanda yeterli görsel çalışmanın mevcut olmadığını belirten Başkan Hasan Kılca şunları kaydetti: “Ama ne kadar çok yapılırsa yapılsın yeterli de olamayacaktır. Çünkü şanlı tarihimizi ne kadar anlatsak, ne kadar yazsak azdır. Bizler de bu eksikliği bir nebze olsun giderebilmiş ve bu konuda katkı sağlayabilmiş isek ne mutlu bize. Daha önceki projemizde olduğu gibi bu çalışmamızda da pek çok tarihi kaynaktan faydalanıldı. Aslına oldukça yakın bir şekilde kaleme alınan bu hikaye, herkes tarafından rahatlıkla anlaşılabilecek şekilde anlatılmaya çalışıldı. 7’den 70’e tüm halkımız, pek çok mecradan projemize ulaşıp takip edebiliyor. 10 gün olarak planladığımız paylaşım maratonumuzda 30’un üzerinde sahnenin resmedilmesi ve hareketlendirilmesiyle daha etkili bir sunum haline getirildiğine inanıyoruz. Projenin son postu, Çanakkale Zaferimizin 105. yıl dönümü olan 18 Mart’ta olacak. Ben bu vesileyle tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum.”

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