Konya'da otomobiller çarpıştı: 2'si Uzman Onbaşı 3 ölü

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Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)KONYA'da, karşı yönlerden gelen iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si Uzman Onbaşı 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında KonyaBeyşehir karayolu Akyokuş mevkisinde meydana geldi. Uzman Onbaşı Ali Genç (21) yönetimindeki 46 VM 298 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Reyhan Uçar'ın (50) kullandığı 42 AFJ 888 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobiller hurdaya dönerken sürücü Reyhan Uçar ile diğer otomobilin sürücüsü Uzman Onbaşı Ali Genç ile araçtaki meslektaşı Uzman Onbaşı Mücahit Öktem (26) yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-03-11 22:13:03



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