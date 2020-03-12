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Muay thai hocası, 3 kız sporcuya 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı

DHA

Muay thai hocası, 3 kız sporcuya 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı


Tolga YANIK/KONYA, (DHA)KONYA'da muay thai hocası Mehmet Ali A. (47), 2'si 18 yaşından küçük, 3 kız sporcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Konya'da, 10 Mart Salı günü polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A. (20), 1 ay önce Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe hocası Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup tekrar beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım. Arkadaşım hocanın hareketini fark etti. Beni kolumdan tutup, asansörden indirdi. Asansörden inince ağlamaya başladım. Arkadaşım bana her şeyi gördüğünü anlattı. Yemekte hocanın karşısına oturdum. Bana neden telefonlarımı açmıyorsun diye kızdı. Daha sonra yanıma oturarak bacağıyla beni taciz etti. Daha sonra bu olayı iki arkadaşıma anlattım. Arkadaşlarım bunu duyunca ağlayıp,  'aynı şeyleri bize de yaptı' dediler. Onlar da gidip şikayette bulundular. Mehmet Ali A.'nın lisansımı iptal etmesinden korktum" dedi.  
'BANA İFTİRA ATILIYOR'
F.A.'nın ifadesinin ardından gözaltına alınan Mehmet Ali A., suçlamayı kabul etmeyip kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Mehmet Ali A. ifadesinde, "F.A.'yı Konya bölgesinde sporcu olduğu için tanıyorum. Şampiyonaya götürmek için liste oluşturuyordum. F.A.'nin bir kulübe bağlılığı yoktu. F.A. ve bir arkadaşı Nevşehir'deki Türkiye Şampiyonası'na gitmek için benden evraklarının kaydının yapılmasını ve diğer işlemler için talepte bulundular. 'Aracımda yer var. Ben sizi şampiyonaya götürebilirim' dedim. Nevşehir'e gittik. Ben asansör içerisinde F.A.'nın göğüslerine kesinlikle dokunmadım. Yalan söylüyorlar. 23-24 Şubat tarihinde Konya'da kulüplerarası şampiyona oldu. F.A., müsabakaya çağrıldığı halde müsabaka alanında bulunmadı ve diskalifiye oldu. Yarım saat sonra gelip dövüşmek istediğini söyledi. Ancak hakem kurulu buna izin vermedi ve diskalifiye olduğunu belirtti. Bundan dolayı bana kızdı ve tepki verdi. Bundan dolayı bana iftira attığını düşünüyorum. Üzerime atılı suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum. F.A. ve arkadaşından şikayetçiyim" diye konuştu.
Dosya kapsamında F.A.'nın olaya tanık olduğu belirtilen arkadaşı A.B.'nin de (18) ifadesine başvuruldu. Yaşları 18'den küçük olan iki kız sporcu da Mehmet Ali A.'dan şikayetçi olduklarını belirtti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen Mehmet Ali A., sevk edildiği mahkemece, 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.  DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Tolga YANIK
2020-03-12 10:04:38

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