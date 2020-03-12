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Selçuk Tıp’ta çalışanlara Corona virüs eğitimi verildi

İHA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından "Corona Virüs ( Covid19) Enfeksiyonlarına Yaklaşım" konulu bilinçlendirme eğitimi düzenlendi

Selçuk Tıp’ta çalışanlara Corona virüs eğitimi verildi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından “Corona Virüs ( Covid19) Enfeksiyonlarına Yaklaşım” konulu bilinçlendirme eğitimi düzenlendi
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi toplantısında alınan kararlar doğrultusunda Çin’de başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan Corona Virüs (Covid19) hakkında çalışanları bilgilendiriyor.
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Konevi Amfisinde düzenlenen eğitim toplantısında; “Coronavirüs nedir? tarihçesi, virüsün güncel durumu Corona Virüs’e yönelik yapılan değerlendirmeler Corona Virüs bulaşma yolları ve korunma yöntemleri, belirtileri ile virüsün dünya genelindeki ülkelerde son durumu hakkında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Onur Ural tarafından bilgilendirmede bulunuldu.
Selçuk Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanı Prof. Dr. Onur Ural, “Çin’de çıkarak dünyayı saran Corona virüs (covid19) zoonotik bir virüstür. Covid 19 olarak adlandırılan virüs ‘mers ve sars’ virüs ailesinden gelmektedir. Halk arasında Corono Virüsü Covid 19 olarak adlandırılıyor. Corono Virüsler solunum sisteminde soğuk algınlığı belirtileri göstererek enfeksiyonlara ve zatürreye neden oluyor. Bu hastalıklar çoğu insanda hafif seyrediyor fakat bazen Corona Virüs ciddi hastalıklara yol açıyor. Genel kanı virüslerin hasta kişinin öksürüğü veya hapşırığı sırasında ortaya çıkan damlacıklar aracılığıyla yayıldığı yönünde hijyen kurallarına uyulması, hastalıktan korunma ve hastalığı bulaştırmamak açısından önemli hijyen kuralları içinde öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burunun tek kullanımlı mendille kapatılması, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılması, ellerin sık sık su ve sabunla yıkanması, su ve sabun yoksa alkol içeren el dezenfektanları kullanılması, hayvanlara temastan sonra kirli ellerin ağız, burun ve göze dokunulmaması yer alıyor. Corona Virüsün belirtileri hafif veya şiddetli seyredebiliyor. Ateş ve öksürün yanı sıra hastalığı şiddetli geçiren nefes darlığı zatürre ve böbrek yetmezliği meydana gelebiliyor” şeklinde konuştu.
Yoğun katılımın olduğu eğitim toplantısında Covid19 olarak olası vaka tanısı konulan hastalara sağlık personelinin yaklaşımın nasıl olması alınması gereken önlemler ve kurum için faaliyet planları hakkında bilgilendirme yapılması sonrası toplantısı sonlandırıldı.

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