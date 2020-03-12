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KONESOB Başkanı Karabacak’tan fırsatçılık uyarısı

İHA

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından özellikle maske, kolonya, dezenfektan malzemeleri ve bazı gıdaları fahiş fiyatta satan esnaf, firma ve işletmeleri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyardı.

KONESOB Başkanı Karabacak’tan fırsatçılık uyarısı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, korona virüsün ülkemizde görülmesinin ardından özellikle maske, kolonya, dezenfektan malzemeleri ve bazı gıdaları fahiş fiyatta satan esnaf, firma ve işletmeleri fırsatçılık yapmamaları konusunda uyardı.
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Türkiye'de korona virüs vakasının görülmesinin ardından özellikle maske, kolonya, dezenfektan malzemeleri ve bazı gıdaların fahiş fiyatlarda satılması ve fırsatçılık yapılması konularında önemli açıklamalarda bulundu.
Türkiye genelinde bazı işletmelerin korona virüs konusunu fırsat bilerek sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı ve stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğunu belirten Başkan Muharrem Karabacak, “Maalesef korona virüsü fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uygulandığı, bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu bağlamda da Ticaret Bakanlığımız haksız fiyat artışı ve fırsatçılara karşı vatandaşlarımızın haklarını koruyacak cezai müeyyideler uygulamaya başlamıştır. Vatandaşlarımızın haksız fiyat artışı şikâyet bildirimini Bakanlığımıza, illerimizde de Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerine ve Birliklerimize bildirmeleri önem arz etmektedir” dedi.

“Konyalı esnafımız fırsatçılık yapmaz"
Fırsatçılık ve haksız fiyat konusunda Konya esnafını savunan Başkan Karabacak, “Esnafımız ahilik kültürünü kendine düstur edinmiştir. Böyle bir fırsatçılığı yapma ihtimalini dahi düşünmüyoruz. Bazı büyükşehirlerde gıda ürünlerinde de fahiş fiyatların başladığını ve stokçuluk yapanların olduğunu görüyoruz ancak bu konuda da esnafımız fırsatçılık yapmaz ve vatandaşımızı mağdur etmez. Tespiti halinde ise Birlik disiplin kurulumuz gerekli müdahaleyi en ağır şekliyle uygular” diye konuştu.
Başkan Karabacak açıklamasında ayrıca, “Duyarlı açıklamaları ve virüsle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi konularında Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca ve fırsatçılara müsaade etmeyen Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a Teşkilatım, esnaf ve sanatkarlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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