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Konya iş dünyasından yeterli gıda stoku açıklaması

İHA

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüs karşısında vatandaşlara paniğe kapılmaması uyarısında bulunarak, "Devletimiz gerekli tedbirleri almaktadır. Gıda noktasında da yeterli üretime, stoka sahibiz" denildi.

Konya iş dünyasından yeterli gıda stoku açıklaması

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından yapılan ortak açıklamada, koronavirüs karşısında vatandaşlara paniğe kapılmaması uyarısında bulunarak, “Devletimiz gerekli tedbirleri almaktadır. Gıda noktasında da yeterli üretime, stoka sahibiz” denildi.
Konya iş dünyasını temsilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KTB Başkanı Hüseyin Çevik ve KSO Başkanı Memiş Kütükcü tarafından yapılan ortak açıklamada, "Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs (Covid19) ciddi bir salgın olarak dünyayı tehdit etmektedir. Devletimiz, virüs Çin’de görüldüğü andan itibaren hızlı bir şekilde tüm tedbirleri almış ve almaya devam etmektedir. Alınan tedbirlere rağmen virüsün bir vatandaşımızda tespit edilmesi sonucu ülkemizde de pozitif vaka tespit edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu durum ülkemizde salgın olarak algılanmamalıdır. Şu anda ülkemizde salgın durumu yoktur. Vatandaşlarımızın sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlar ve gerçekliği olmayan söylemlerle paniğe kapılmasını, marketlere koşularak gıda stoku yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ülkemiz gıda güvenliği noktasında her daim gereken önlemleri almıştır. Gıda sanayimiz başta olmak üzere tüm alanlarda üretimlerimiz aksamadan devam etmektedir. Ülke olarak yeterli gıda stoku, gıda üretimi ve sağlık ürününe sahibiz. Yapmamız gereken panik havası oluşturan söylem ve sosyal medyadaki asılsız paylaşmalara itibar etmeden normal yaşantımıza devam etmemiz ve virüsten korunmak için devletimizin açıkladığı önlemlere uymaktır. Türk iş dünyası olarak her zaman olduğu gibi yine korkuya ve paniğe kapılmadan bu küresel virüs soruna karşı milli bir mücadele vereceğiz, ülkemiz için üretmeye devem edeceğiz. Türkiye, büyük ve güçlü bir ülkedir. Her sorunu aşacak güce sahiptir. Birlik ve beraberlik içinde bu sorunu da başarıyla aşacağımıza inanıyoruz” denildi.

"Haksız fiyat artışlarına karşı ihbar uyarısı"
Açıklamada yaşanan durum nedeniyle başta gıda olmak üzere fahiş fiyat uygulaması yapan fırsatçılara karşı da dikkatli olunması gerektiğine dikkat çekilerek, “Fırsatçılara ve stokçulara karşı devletimiz gerekli önlemleri almaktadır. Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere devletimizin ilgili kurumları fırsatçılara göz açtırmayacaktır. Vatandaşlarımız da haksız fiyat artışı yapanları Ticaret Bakanlığı’mızın Alo 175 hattını arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden şikayet edebilirler. Konya iş dünyası olarak da böyle durumlarda milli bütünlük anlayışıyla kenetlenmemiz gerekirken, bu tür gelişmeleri fırsata çevirenlerin her daim karşısında olacağımızı ifade ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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