Konya Büyükşehir’den Koronavirüs tedbirleri

Konya Büyükşehir Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve önlem amacıyla dezenfeksiyon çalışmaları ile bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yeni Koronavirüs’e (COVID19) karşı Konya genelinde toplu yaşam merkezleri olan otogarlar, kültür merkezleri, belediye tesisleri, camiler ve toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmalarını 33 ekiple sürdürürken; virüsten korunma yolları ile ilgili bilgilendirme faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Her gün on binlerce kişinin kullandığı otobüsler ve tramvayları düzenli olarak dezenfekte eden Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait hizmet binaları, otogarlar, kültür merkezleri gibi birimlerde de dezenfeksiyon çalışması yapıyor.



“Panik yok, birlikte mücadele edeceğiz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planı uyguladıklarını belirterek, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlardan resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemelerini isteyen Başkan Altay, “Panik yok, birlikte mücadele edeceğiz” dedi.



28 ilçedeki okullarda dezenfeksiyon çalışması

Okullara yönelik dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında; merkez ilçelerde bulunan okulların dezenfeksiyonu Selçuklu, Meram ve Karatay Belediyeleri tarafından yürütülürken; diğer 28 ilçede yer alan kamuya ait tüm okulların dezenfeksiyon çalışması Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları virüsten korumak için camilerde de dezenfeksiyon çalışması başlattı. Büyükşehir iştirakleri olan Konya Mutfağı ve Kafem gibi tesislerde de dezenfeksiyon çalışmaları yapılırken; Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Tiyatrosu da tedbir olarak gösterimde olan çocuk oyunlarını iptal etti.

Bilgilendirme çalışmaları yoğunlaştı

Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da vatandaşların koronavirüsten ve diğer virüslerden nasıl korunması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Ekipler, otobüs ve tramvayları kullanan vatandaşlar ile okullardaki öğrencilere “Koronavirüsten Nasıl Korunulur?” içerikli broşürler dağıtıyor. Broşürlerde kişisel temizliğin önemine dikkat çekilerek, “Ellerinizi sık sık, 20 saniye süreyle su ve sabunla yıkayın. Küçük çocukların da aynı şekilde ellerini yıkamasını sağlayın. Su ve sabun bulunamıyorsa alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın. Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kağıt mendille kapatın, ardından mendili mutlaka çöpe atın. Mendil yoksa dirsek içi ile kapatın. Koronavirüs belirtileri olan ya da teşhisi konmuş hastalarla aynı kaptan yemek yemek ve tokalaşmak gibi kişisel temastan kaçının. Kirli ellerle ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokunmayın. Kapı kolları ve oyuncak gibi sık dokunulan yüzeyleri temizleyin ve bunları dezenfekte edin.” ifadelerine yer veriliyor.

