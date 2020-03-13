Konya'da üniversite öğrencileri, terminale akın etti

Türkiye'de koronavirüs var mı? Bakan Koca'dan açıklamalar...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet IŞIK/KONYA,(DHA)KORONAVİRÜS nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil olması kararının ardından Konya'da öğrenciler, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında üniversitelerin 3 hafta tatil edildiği yönünde karar alındığını açıkladı. Kararın açıklanmasının ardından kentteki üniversitelerde eğitim gören yüzlerce öğrenci, memleketlerine gitmek için şehirlerarası terminale akın etti. Öğrenciler önce bankaların ATM'leri önünde para çekebilmek, ardından da otobüs firmalarının önünde bilet almak için sıra bekledi. Yoğunluk nedeniyle terminalde adete adım atacak yer kalmazken, bilet bulan öğrenciler, memleketlerine dönmeye başladı. DHA-Genel Türkiye-Konya Mehmet IŞIK

2020-03-13 00:08:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.