Golda’dan iş dünyasının yeterli gıda stoğu açıklamasına destek

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından yapılan “yeterli gıda stoğu” açıklamasına Bera Holding’in gıda sektöründe faaliyet gösteren şirketi Golda Gıda’dan tam destek geldi.

Golda Gıda Genel Müdürü Fatih Doğan, yeni hasat sezonuna rahatlıkla erişebilecek un ve makarna üretimi için gerekli buğday stoğuna sahip olduklarını söyledi. Genel Müdür Doğan, “Türk gıda sektörü ve Golda Gıda olarak, bu hususun tüketiciler tarafından dikkate alınmasını rica ediyor ve herhangi bir paniğe yer olmadığını vurguluyoruz” dedi. Fatih Doğan, yeni tip korona virüs (Kovid19) salgınının gölgesinde bazı marketlerin makarna başta olmak üzere birtakım ürünlerin fiyatında anormal artışlarının kamuoyunun dikkatini çektiğini kaydederek, “Golda Gıda olarak, piyasaya arz ettiğimiz makarnanın fiyatında herhangi bir değişiklik yapmadık. Fiyatlar bir ay öncesiyle aynı. İhtiyaç olması durumunda Golda Gıda olarak web sayfamız üzerinden online satışlarımız mevcuttur. Kamuoyundan beklentimiz bu tip haksız kazanç ve fırsatçılığa prim verilmemesidir” dedi.



“Üretim fazlamız var, paniğe gerek yok”

Makarna Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (MÜSAD) Başkanı Nihat Uysallı’nın aynı konuya dair dünkü açıklamasına vurgu yapan Doğan, “Kesinlikle makarna, bulgur, un üretimimizde hiçbir sıkıntı yok. Hatta makarna üretiminde kapasite fazlamız bile var. O nedenle paniğe gerek yok. Kimse merak etmesin, satış noktaları ve raflar çok hızlı şekilde yeniden dolar ve 12 gün içinde bu sorun çözülür” açıklamasının arkasında olduğunu ifade etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs karşısında vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını vurgu yapan Fatih Doğan, “Devletimiz ve ilgili bakanlıklarımız gerekli tedbirleri almaktadır. Ticaret Bakanlığı korona virüsten dolayı haksız kazanç elde etmek amaçlı aşırı zam yapan tüm firmaları yakın takibe almış durumda. İyi niyetten yoksun benzer faaliyetlerin vatandaşlarımız tarafından Ticaret Bakanlığı’mızın Alo 175 hattını doğrudan arayarak ya da Haksız Fiyat Artışı (HFA) mobil uygulaması üzerinden mutlaka bildirimde bulunmalıdırlar. Zorlu dönemlerde milletimizin topyekün ortaya koyduğu bilinç her türlü takdirin üzerindedir. Bu tür olağan üstü süreçleri fırsata çevirenlerin her daim karşısında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Marketlere koşularak gıda stoğu yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değil”

Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen asılsız paylaşımlar ve toplumumuzu paniğe sevk edecek her türlü bilgi kirliliği karşısında tüketicileri uyaran Doğan, “Marketlere koşularak gıda stoğu yapılmasını gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Ülkemiz tüm kurumları ve büyük bir eşgüdüm ile gıda güvenliği, toplum sağlığı, hijyen noktasında gereken her türlü önlemi almaktadır. Gıda sanayimiz ve bizler tüm alanlarda üretimlerimizi aksatmadan devam etmekteyiz. Türkiye olarak, yeterli gıda stoğu, gıda üretimi ve sağlık ürününe sahibiz. Bu mücadeleye yüksek bilinç ile, ulusal ve yerel tüm uyarıları dikkate alarak, bireyler olarak gerekli desteği vermeliyiz. Golda Gıda olarak biz de Türk iş dünyasının açıklamasını yerinde buluyor bu küresel soruna karşı ortak ve milli bir mücadeleyi destekliyoruz. Türkiye’miz için üretmeye devem edeceğiz. Ülkemiz, birlik ve beraberlik içerisinde bu ve benzer badireleri aşacak büyüklük ve güçtedir. Bu zorlu günlerin en kısa sürede geride kalacağına olan inancımızı yinelemek isteriz” diye konuştu.

