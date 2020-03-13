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KONYA'nın Ereğli ilçesinde minibüsün, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazara Suriye uyruklu Sabah Şuaib (61) adli kadın yaşamını yitirdi, aynı araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.50 sıralarında EreğliUlukışla karayolu Çakmak mevkiinde meydana geldi. Suriye uyruklu Mahmud Nehle (35) yönetimindeki 03 BF 821 plakalı minibüs, önündeki Muharrem Kopan'ın kullandığı 33 AUE 84 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücünün yanında oturan ve emniyet kemeri takılı olmayan Sabah Şuaib, olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Nehle ve aynı ülke vatandaşı Ayşe Arbaş (55), Abir Elmısri (40) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü Nehle'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. TIR şoförü Muharrem Kopan da kazadan yara almadan kurtuldu. Soruşturma sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Konya

2020-03-13 15:08:38



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