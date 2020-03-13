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51. TÜBİTAK Proje Yarışması’nın Konya Etabı NEÜ’de tamamlandı

İHA

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmasında dereceye giren projelerin ödülleri, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

51. TÜBİTAK Proje Yarışması’nın Konya Etabı NEÜ’de tamamlandı

TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Konya Bölge Yarışmasında dereceye giren projelerin ödülleri, Necmettin Erbakan Üniversitesinde (NEÜ) düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi (AKEF) Erol Güngör Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, “Hiçbir düşünce, hiçbir fikir, hiçbir din bütün dünyayı etkisi altına alamamıştır. Ama bir kültür ve bir düşünce var, dünyadaki her insan tarafından kabul edilmiş, herkes benimsemiş ve peşinden gidiyor. O da bilimsel düşünce, bilimsel kültür ve bilimdir. Günümüzde bilim ve teknoloji olmadan hiçbir şeyin olmayacağını hepimiz iyi biliyoruz. Bu sebeple TÜBİTAK’ın, ülkenin tüm kurumlarının böyle organizasyonlara devam etmesi bir zorunluluktur. Değerli gençler yarışma heyecanlı bir ortamda geçiyor. Ama sizin bu işe katılımınız, bizdeki bilimsel kültürün ve düşüncenin gelişmesini sağlıyor. Bu yüzden bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Hepinizi çalışmalarınızdan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Diyarbakır’da düzenlenecek olan final yarışmasına gidecek 12 temel alanda 18 proje seçildiğini aktaran NEÜ Öğretim Üyesi ve TÜBİTAK Konya Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Hacıbeyoğlu ise, “TÜBİTAK’ın tek bir amacı var; öğrencilerin genç yaşta proje yapma kültürünü kazanması ve bilimsel çalışmaları desteklemek. Dünyada gün geçtikçe dengeler değişiyor. Eskiden doğal kaynakları fazla olan, yeraltı kaynakları fazla olan ülkeler dünyada daha çok söz sahibiydi, daha ferahtı, daha zengindi. Günümüzde artık kendi teknolojisini geliştiren, kendi ürünlerini üreten ve bunları dünyaya pazarlayan ülkeler daha ferah, daha güçlü ve daha çok söz sahibi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından alanlarında dereceye giren proje sahiplerine, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, AKEF Dekanı Prof. Dr. Erdal Hamarta ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kurt tarafından ödülleri takdim edildi.
Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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