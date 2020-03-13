Konya Büyükşehir Belediyesi Dezenfeksiyon Eylem Planı hazırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, küresel ölçekte tüm dünyayı etkisi altına alan başta Yeni Koronavirüs olmak üzere bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele ve önlem amacıyla Dezenfeksiyon Eylem Planı hazırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, belediye olarak koronavirüs tehdidine karşı 33 ekip ve 66 personel ile Konya merkez ve 28 ilçede periyodik olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını söyledi. Bu süreçte panik yapmadan resmi kurumların açıklamalarına kulak vererek mücadele etmek gerektiğini belirten Başkan Altay, kişisel hijyene dikkat ederek hep birlikte virüsle mücadele edeceklerini ifade etti.



Tüm hizmet binaları ve tesislerde dezenfeksiyon

Belediye olarak merkez ve ilçelerde otobüsler ile tramvaylarda düzenli olarak dezenfeksiyon çalışması yaptıklarını hatırlatan Başkan Altay, “Belediyemize ait otogar, kültür merkezleri, KOMEK, Bilgehane gibi 92 hizmet binası, Belediyemiz iştiraki olan Konya Mutfağı, Kafem gibi 13 tesis, umumi tuvaletler, 24 yüksek hızlı tren altgeçidi, 39 adet yaya alt ve üst geçidi, merkezde yer alan 944 cami ve 28 ilçe merkezinde yer alan 550 cami, 28 ilçede yer alan kamuya ait toplam 440 okul ile havaalanı, stadyum, müzeler, kütüphaneler, Millet Kıraathaneleri gibi halkın yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyoruz.” dedi.



"Etkinliklere tedbir amaçlı ara verdik"

Belediye olarak virüsün yayılmaması için toplu olarak gerçekleştirilen etkinliklere ve faaliyetlere tedbir amaçlı ara verdiklerini kaydeden Başkan Altay, “Büyükşehir Belediye Tiyatromuzun tüm oyunları, Konya merkez ve ilçelerdeki tüm KOMEK ve ASEM’ler, Bilgehaneler, Bilim Merkezi, Medeniyet Okulu programları, Gençlik Kampları, 28 ilçemizdeki spor okulları, spor kulübü faaliyetlerine ara verdik. Belediyemize ait tüm müze ve kütüphanelerimizde, Kılıçarslan Gençlik Merkezimizde ve Millet Kıraathanelerimizdeki hizmetler ile Şehir Konferanslarına, diğer panel ve çalıştaylara ara verdik. Yine; Mevlana Kültür Merkezi’ndeki sema salonu, Sultan Veled Salonu ile diğer salonlarımızın tamamının tahsisine ara verdik” diye konuştu.

Virüs konusunda halkın bilgilendirilmesi amacıyla otobüs ve tramvaylarda, okullarda ve kavşaklarda virüslerden korunmanın yollarını anlatan broşürler dağıttıklarını belirten Başkan Altay, ayrıca otogarlar ile halkın yoğun olarak kullandığı toplu ulaşım duraklarına 100 adet dezenfektan kurulumu yapacaklarını dile getirdi.

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