Hafif ticari araç alev alev yandı

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KONYA,(DHA) KONYA'da hafif ticari araç, elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangın sonucu alev topuna döndü. Alevler çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Konya-Ankara karayolu Türk Yıldızları Parkı yakınında meydana geldi. Ahmet K., yönetimindeki hafif ticari aracı, aniden alev alması üzerine yolun kenarına park etti. Elektrik aksamında çıktığı öne sürülen yangında araç, alev topuna döndü. Alevleri fark eden çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Ardından ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, araç kullanılmaz hale geldi.DHA-Genel Türkiye-Konya DHA

2020-03-13 17:10:10



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