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Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Konya'da boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından çalıştığı hastanede öldürülen kadın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cinayete kurban giden kadın son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da boşanma aşamasındaki uzaklaştırma kararı olan eşi tarafından çalıştığı hastanede öldürülen kadın, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanenin fatura servisinde çalışan Münevver Şahin (30), hastaneye gelen boşanma aşamasında olduğu güvenlik görevlisi kocası Bayram Ş. (37) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Olay yerinden kaçmaya çalışan koca Bayram Ş. ise silah seslerini duyan hastane yakınında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli koca, emniyete götürüldü.
Boşanma aşamasındaki kocası tarafından öldürülen Münevver Şahin için ikindi namazını müteakip merkez Karatay ilçesindeki Şehitler Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Münevver Şahin'in yakınları ve yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Münevver Şahin'in cenazesi dualarla defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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