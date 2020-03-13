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Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe Konya’ya geldi.

Büyükşehir Belediye Stadında yarın saat 20.00'de Konyaspor’un konuğu olacak sarılacivertli takım, Konya Havaalanına geldi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle tedbir amaçlı taraftarlar karşılamaya katılmadı. Takım heyeti ve futbolcular güvenlik önlemleri ile kendilerini bekleyen otobüse binerek, konaklayacağı otele gitmek üzre havaalanından ayrıldı.

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